Ultiman a joven dentro de su casa en Comayagua; su esposa embarazada lo vio

Comayagua, Honduras.

Un hecho violento ha conmocionado a los habitantes del municipio de El Rosario, Comayagua, tras el asesinato de Kevin Josué López, quien fue atacado a disparos dentro de su vivienda en la aldea Opoteca. El crimen ocurrió en horas recientes en el barrio Buenos Aires, donde la víctima residía junto a su familia, según el informe realizado por las autoridades. De acuerdo con los primeros reportes policiales, varios hombres con el rostro cubierto llegaron hasta la vivienda e ingresaron de forma violenta, atacando directamente a López sin darle oportunidad de defenderse.

La principal hipótesis que manejan los investigadores apunta a enemistades personales, aunque las autoridades no descartan otras líneas de investigación mientras avanzan las diligencias del caso. En la escena del crimen, la Policía Nacional confirmó que actualmente se desarrollan saturaciones policiales en distintos sectores del municipio para dar con el paradero de al menos dos sospechosos que habrían participado en el hecho. Kevin Josué López, de 27 años, era originario y residente del barrio Buenos Aires, donde era ampliamente conocido por vecinos y allegados, quienes se mostraron consternados por la noticia. El ataque ocurrió en presencia de su esposa, quien se encuentra en estado de embarazo, lo que agravó aún más la tragedia familiar.