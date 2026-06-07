Hallan sin vida a Maximiliano Pineda tras 13 días desaparecido

Intibucá, Honduras.

De acuerdo con el relato de familiares y personas cercanas, la preocupación comenzó ese mismo día al notar que el hombre no se presentó a sus labores y tampoco regresó a casa, una situación completamente inusual para él.

Maximiliano Pineda, de 51 años, quien era originario de San Rafael, había sido reportado como desaparecido desde el pasado 25 de mayo , cuando salió de su vivienda con rumbo a su lugar de trabajo en el campo, pero nunca llegó a su destino.

La búsqueda de Maximiliano Pineda terminó de forma trágica para su familia. Luego de permanecer desaparecido durante 13 días , su cuerpo fue encontrado en avanzado estado de descomposición en el municipio de Jesús de Otoro, departamento de Intibucá.

Ante la falta de noticias, familiares, amigos y vecinos iniciaron una intensa búsqueda, además de difundir su fotografía e información en redes sociales con la esperanza de localizarlo con vida.

Sin embargo, la tarde del sábado 6 de junio se confirmó el hallazgo de un cadáver que posteriormente fue identificado por las autoridades competentes.

El cuerpo fue encontrado en una zona del municipio de Jesús de Otoro y, debido al avanzado estado de descomposición, fue trasladado a Medicina Forense en Tegucigalpa para la realización de los análisis correspondientes.

La noticia provocó profundo dolor entre sus familiares, especialmente en su esposa, Chunga Ramírez, quien durante casi dos semanas mantuvo la esperanza de verlo regresar a casa.

"Lo esperaba desesperadamente", relataron allegados a la familia, que ahora enfrenta el difícil proceso de despedir a su ser querido mientras busca respuestas sobre lo ocurrido.

La familia Perdomo Aguilar ha solicitado a las autoridades una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias que rodearon la desaparición y posterior muerte de Maximiliano Pineda.

Tras conocerse el caso en redes sociales, algunas personas señalaron que días antes de su desaparición el hombre habría tenido un altercado con agentes policiales luego de una supuesta detención por error. No obstante, esta información no ha sido confirmada oficialmente.

Por ahora, serán las investigaciones de las autoridades las que determinen qué ocurrió durante los 13 días en que Maximiliano Pineda permaneció desaparecido y las causas de su fallecimiento, mientras sus familiares esperan respuestas que permitan esclarecer el caso.