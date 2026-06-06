Capturan a hombre acusado de tentativa de homicidio con orden judicial en Omoa

Omoa, Cortés

La detención se llevó a cabo en la aldea Tulian Río, como parte de operativos de búsqueda y localización de personas con órdenes de captura vigentes.

Un hombre de 32 años fue capturado este sábado en el municipio de Omoa, Cortés, por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) , luego de ser requerido por la justicia por su presunta participación en un caso de tentativa inacabada de homicidio simple.

De acuerdo con la información policial, el sospechoso es originario y residente de la misma comunidad donde fue arrestado. Sobre él pesaba una orden de captura emitida el pasado 25 de mayo de 2026 por el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés.

Las autoridades lo señalan como presunto responsable del delito de tentativa inacabada de homicidio simple, aunque será el proceso judicial el que determine su responsabilidad en los hechos que se le imputan.

Tras su captura, el hombre fue trasladado y puesto a disposición de las autoridades competentes para que continúe el procedimiento legal correspondiente.

La Policía Nacional informó que mantiene operativos permanentes en diferentes sectores del departamento de Cortés con el objetivo de ejecutar órdenes judiciales pendientes y ubicar a personas requeridas por los tribunales de justicia.