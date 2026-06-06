Capturan a hombre acusado de estrangular a su novia en un motel de Siguatepeque

SIGUATEPEQUE

Tras permanecer prófugo por más de medio año, agentes de la Policía Nacional (PN) capturaron este sábado a un joven acusado de haberle quitado la vida a su pareja sentimental. El detenido fue identificado como José Guadalupe Pérez Bonilla, de 25 años, originario y residente en la aldea El Rodeo, en el municipio de Siguatepeque, Comayagua. El ahora detenido se desempeñaba como albañil.

De acuerdo con el informe policial, Pérez Bonilla contaba con una orden de captura emitida el 28 de mayo de 2026 por el Juzgado de Letras Penal Seccional de Siguatepeque, por suponerlo responsable del delito de femicidio agravado en perjuicio de Elsy Xiomara Sosa Pineda, de 38 años. La detención se ejecutó este sábado 6 de junio, luego de que agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNSPC) lo ubicaran en su vivienda en la aldea El Rodeo.

Investigaciones sobre el crimen