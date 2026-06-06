Capturan a hombre acusado de estrangular a su novia en un motel de Siguatepeque

Tras permanecer prófugo por más de medio año, agentes de la Policía Nacional (PN) capturaron este sábado a un joven acusado de haberle quitado la vida a su pareja sentimental.
El detenido fue identificado como José Guadalupe Pérez Bonilla, de 25 años, originario y residente en la aldea El Rodeo, en el municipio de Siguatepeque, Comayagua. El ahora detenido se desempeñaba como albañil.
De acuerdo con el informe policial, Pérez Bonilla contaba con una orden de captura emitida el 28 de mayo de 2026 por el Juzgado de Letras Penal Seccional de Siguatepeque, por suponerlo responsable del delito de femicidio agravado en perjuicio de Elsy Xiomara Sosa Pineda, de 38 años.
La detención se ejecutó este sábado 6 de junio, luego de que agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNSPC) lo ubicaran en su vivienda en la aldea El Rodeo.
Investigaciones sobre el crimen
Las investigaciones establecen que el crimen ocurrió el 22 de noviembre de 2025, dentro de una habitación de un motel ubicado en la colonia Las Américas, en Siguatepeque.
Según las pesquisas, el sospechoso habría citado a la víctima al lugar; posteriormente abandonó el establecimiento, sin que se observara la salida de la mujer.
Horas más tarde, el personal del motel encontró el cuerpo sin vida de Elsy Sosa, quien murió por asfixia por estrangulamiento, de acuerdo con el dictamen preliminar.
El caso fue investigado por el Departamento de Homicidios de la DPI, que remitió el informe al Ministerio Público para la presentación del requerimiento fiscal correspondiente.
En su momento, familiares de la víctima relataron que Elsy Xiomara Sosa había regresado de México en septiembre de 2025, tras haber vivido cerca de nueve años en ese país.
Su padre, José Clímaco Sosa, señaló entonces que existían sospechas sobre un posible pretendiente, aunque dejó en manos de las autoridades la determinación de la responsabilidad.
La víctima era originaria de San Nicolás, Santa Bárbara, aunque desde su niñez residía en Siguatepeque. Era madre de dos hijos mayores de edad.