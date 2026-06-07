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Explosión de un cilindro de gas en un centro comercial de la capital deja personas heridas

Momentos de tensión se vivieron en un centro comercial de Tegucigalpa, tras la explosión de un cilindro de gas en el área de comidas, donde varias personas resultaron heridas

Explosión de un cilindro de gas en un centro comercial de la capital deja personas heridas

Una explosión en un centro comercial de Tegucigalpa dejó varias personas heridas al mediodía, luego de que un cilindro de gas se incendiara en el área de comidas.

 Foto: Cortesía
Tegucigalpa, Honduras

Una explosión generó alarma en un centro comercial de Tegucigalpa, en horas del mediodía de este domingo 7 de junio, luego de que un cilindro de gas se incendiara en uno de los establecimientos ubicados en el área de comidas.

El incidente provocó momentos de tensión entre clientes y empleados que se encontraban en el lugar.

Tras la detonación, varias personas resultaron heridas, por el momento las autoridades no han precisado la cantidad de afectados.

Equipos del Cuerpo de Bomberos y elementos de seguridad acudieron rápidamente al lugar para controlar la situación y brindar asistencia a quienes sufrieron lesiones o fueron impactados por el incidente.

Producto del estallido, el humo se propagó rápidamente en la zona cercana al área del incidente. Ante la situación, equipos del Cuerpo de Bomberos se encuentran realizando labores de control y verificación para garantizar la seguridad en el sector.

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Por ahora, las autoridades no han confirmado la identidad de la persona lesionada ni el estado de salud de quienes se encontraban en las cercanías del lugar del incidente.

Aún se desconocen las causas del incidente. Las autoridades se encuentran realizando las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

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Redacción La Prensa
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