Explosión de un cilindro de gas en un centro comercial de la capital deja personas heridas

Tegucigalpa, Honduras

Una explosión generó alarma en un centro comercial de Tegucigalpa, en horas del mediodía de este domingo 7 de junio, luego de que un cilindro de gas se incendiara en uno de los establecimientos ubicados en el área de comidas.

El incidente provocó momentos de tensión entre clientes y empleados que se encontraban en el lugar.

Tras la detonación, varias personas resultaron heridas, por el momento las autoridades no han precisado la cantidad de afectados.

Equipos del Cuerpo de Bomberos y elementos de seguridad acudieron rápidamente al lugar para controlar la situación y brindar asistencia a quienes sufrieron lesiones o fueron impactados por el incidente.