Menor desaparecida en San Manuel fingió secuestro y exigía millonario rescate a su madre

Cortés, Honduras.

La Policía Nacional, a través de la Unidad Nacional Antisecuestro de la DPI-SPS, en apoyo de la DNPSC y la UMEP-9 de La Lima, Cortés, confirmó este domingo el hallazgo de una menor de 15 años que habría fingido su propio secuestro y solicitado a su familia la suma de 1.5 millones de lempiras. El operativo se desarrolló mediante labores de saturación en el sector de Brisas del Plan, en el municipio de San Manuel, Cortés, donde finalmente la adolescente fue localizada. De acuerdo con el informe policial, la menor, residente en la zona antes mencionada, fue reportada como desaparecida el viernes 05 de mayo de 2026, luego de que saliera a entregar unas donas al negocio donde trabaja su hermana. Desde ese momento, la familia perdió contacto con ella.

Horas después, los familiares comenzaron a recibir mensajes de un supuesto grupo que aseguraba tener a la menor secuestrada en Villa Nueva, Cortés, exigiendo un rescate de 1.5 millones de lempiras a cambio de su liberación. Sin embargo, posteriormente no se registraron nuevas exigencias.