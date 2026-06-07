Menor desaparecida en San Manuel fingió secuestro y exigía millonario rescate a su madre

La Policía Nacional, a través de la Unidad Nacional Antisecuestro de la DPI-SPS, en apoyo de la DNPSC y la UMEP-9 de La Lima, Cortés, confirmó este domingo el hallazgo de una menor de 15 años que habría fingido su propio secuestro y solicitado a su familia la suma de 1.5 millones de lempiras.
El operativo se desarrolló mediante labores de saturación en el sector de Brisas del Plan, en el municipio de San Manuel, Cortés, donde finalmente la adolescente fue localizada.
De acuerdo con el informe policial, la menor, residente en la zona antes mencionada, fue reportada como desaparecida el viernes 05 de mayo de 2026, luego de que saliera a entregar unas donas al negocio donde trabaja su hermana. Desde ese momento, la familia perdió contacto con ella.
Horas después, los familiares comenzaron a recibir mensajes de un supuesto grupo que aseguraba tener a la menor secuestrada en Villa Nueva, Cortés, exigiendo un rescate de 1.5 millones de lempiras a cambio de su liberación. Sin embargo, posteriormente no se registraron nuevas exigencias.
El pasado 5 de junio, la menor se comunicó con su hermana y le manifestó que se encontraba con su novio, de nacionalidad salvadoreña, en un restaurante. Posteriormente, el 6 de junio también envió un mensaje a su abuelo indicándole que no la buscaran, ya que se encontraba por voluntad propia con su pareja.
Tras las labores de búsqueda, la menor fue localizada en una carpa de juegos mecánicos, donde reiteró que se había ausentado de forma voluntaria. Según el informe, la adolescente afirmó que decidió irse con su novio.
La menor fue trasladada al Ministerio Público y a Medicina Forense para los procedimientos correspondientes.
Asimismo, fue requerido un joven de 16 años, presunto novio de la menor y de nacionalidad salvadoreña.
El fiscal de turno, abogado Marlon Rápalo, determinó que no procedía la detención del joven, al establecerse preliminarmente que la menor habría abandonado su hogar de forma voluntaria, descartándose el delito de secuestro.
Las autoridades indicaron que el caso continúa bajo investigación para esclarecer completamente los hechos.