Detienen a conductor ebrio tras atropellar a dos policías en la Rivera Hernández

Cortés, Honduras.

Tras el fuerte impacto, ambos agentes quedaron tendidos sobre el pavimento con diversas lesiones, por lo que fueron auxiliados por personas que se encontraban en el lugar y posteriormente trasladados a un centro asistencial.

De acuerdo con la información preliminar, el conductor de una camioneta gris habría embestido a los uniformados mientras estos se desplazaban en sus motocicletas por la zona. Las circunstancias exactas del accidente continúan bajo investigación .

Dos agentes motorizados de la Policía Nacional resultaron heridos la noche del domingo 7 de junio tras ser impactados por un vehículo en el sector de Las Quintas El Dorado, en la colonia Rivera Hernández de San Pedro Sula.

Las autoridades confirmaron que los policías reciben atención médica y permanecen bajo observación mientras se determina la gravedad de las heridas sufridas durante el incidente.

Según los reportes preliminares, el conductor involucrado presuntamente manejaba bajo los efectos del alcohol al momento del percance, situación que será corroborada mediante las pruebas correspondientes realizadas por las autoridades competentes.

Luego del accidente, agentes policiales procedieron a requerir al conductor, quien fue puesto bajo custodia mientras avanzan las investigaciones sobre lo ocurrido.

Al momento de su detención, el sospechoso vestía una camisa negra y una calzoneta blanca. Hasta ahora, las autoridades no han revelado públicamente su identidad.

El caso ha generado preocupación debido a los riesgos asociados a la conducción bajo los efectos del alcohol, una de las principales causas de accidentes de tránsito en Honduras.

Equipos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) realizaron las inspecciones correspondientes en la escena para recopilar evidencias y reconstruir la dinámica del accidente.

Las autoridades buscan determinar si el conductor invadió el carril por donde circulaban los agentes o si existieron otros factores que contribuyeron al hecho.

Mientras continúan las diligencias investigativas, la Policía Nacional reiteró el llamado a los conductores a respetar las normas de tránsito y evitar manejar bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

El incidente ocurrió en una de las zonas más transitadas de la Rivera Hernández y vuelve a poner sobre la mesa la problemática de los accidentes relacionados con la conducción irresponsable en San Pedro Sula.