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Copeco vigila tormenta tropical en el océano Pacífico

Boris se convirtió en tormenta tropical este lunes y se ubica a unos 1,100 kilómetros de territorio hondureño

Copeco vigila tormenta tropical en el océano Pacífico

Una tormenta marina en el océano Pacífico. Fotografía utilizada con fines referenciales.

Fotografía: Pixabay
San Pedro Sula.

Las autoridades meteorológicas hondureñas mantienen bajo vigilancia un sistema de baja presión ubicado a más de 1,100 kilómetros al sur del golfo de Fonseca.

Así lo informó Francisco Argeñal, director del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

Onda tropical y un sistema de baja presión provocarán lluvias en gran parte de Honduras

De acuerdo con los análisis más recientes, el fenómeno podría fortalecerse gradualmente hasta convertirse primero en un disturbio tropical.

Boris se convirtió este lunes en tormenta tropical y se ubica a 80 kilómetros de Acapulco, en la costa pacífica mexicana. Copeco subrayó que no representa amenaza para Honduras, aunque mantienen la vigilancia.

No obstante, su circulación continuará favoreciendo el transporte de humedad hacia Honduras, provocando lluvias en amplias zonas del territorio nacional.

Aunque el centro del fenómeno no impactaría directamente al país, sus efectos indirectos podrían generar precipitaciones importantes en varios departamentos. Los pronósticos señalan que las mayores acumulaciones de lluvia se registrarían en sectores de El Paraíso, el norte de Choluteca, el occidente de Olancho y zonas de la región occidental, donde podrían alcanzarse hasta 100 milímetros de precipitación.

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Las condiciones lluviosas persistirán durante la semana y, a partir del miércoles, tenderán a concentrarse con mayor intensidad en la región suroccidental. Las áreas cercanas a la frontera con El Salvador figuran entre las más propensas a recibir acumulados diarios de entre 60 y 80 milímetros, cantidades que podrían ocasionar crecidas repentinas, inundaciones urbanas o deslizamientos en zonas vulnerables.

El director de Cenaos señaló que el comportamiento de las lluvias dependerá en gran medida de la circulación asociada al sistema de baja presión y de su proceso de fortalecimiento en el Pacífico.

Ante este panorama, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) mantiene un monitoreo permanente de la evolución del fenómeno y reiteró el llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, especialmente en las regiones donde se esperan las mayores precipitaciones.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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