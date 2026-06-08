Copeco vigila tormenta tropical en el océano Pacífico

San Pedro Sula.

Las autoridades meteorológicas hondureñas mantienen bajo vigilancia un sistema de baja presión ubicado a más de 1,100 kilómetros al sur del golfo de Fonseca. Así lo informó Francisco Argeñal, director del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

De acuerdo con los análisis más recientes, el fenómeno podría fortalecerse gradualmente hasta convertirse primero en un disturbio tropical. Boris se convirtió este lunes en tormenta tropical y se ubica a 80 kilómetros de Acapulco, en la costa pacífica mexicana. Copeco subrayó que no representa amenaza para Honduras, aunque mantienen la vigilancia. No obstante, su circulación continuará favoreciendo el transporte de humedad hacia Honduras, provocando lluvias en amplias zonas del territorio nacional.

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Esta mañana la Depresión tropical 2E se convirtió en le Tormenta Tropical Boris. Se ubica a unos 80 km al suroeste de Acapulco y a unos 1,100 km al noroeste del territorio hondureño, el sistema no representa... pic.twitter.com/JhSYsHir9V — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) June 8, 2026

Aunque el centro del fenómeno no impactaría directamente al país, sus efectos indirectos podrían generar precipitaciones importantes en varios departamentos. Los pronósticos señalan que las mayores acumulaciones de lluvia se registrarían en sectores de El Paraíso, el norte de Choluteca, el occidente de Olancho y zonas de la región occidental, donde podrían alcanzarse hasta 100 milímetros de precipitación.