Copa Airlines ampliará frecuencias en Honduras y sumará 60 aviones

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/mundo/copa-airlines-suspende-unica-frecuencia-venezuela-captura-maduro-FC28808793" target="_blank">La aerolínea internacional Copa Airlines</a>, de origen panameño, cumple 20 años de operaciones en Honduras. Actualmente ofrece vuelos desde el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, en San Pedro Sula, y desde el Aeropuerto Internacional Palmerola, en Comayagua.Ante una demanda creciente, mercados potenciales y<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/cierre-spirit-aumenta-precios-vuelos-honduras-OB30461825" target="_blank"> oportunidades derivadas de la salida de otras aerolíneas</a>, Copa Airlines avanza en un plan de expansión de su flota. La compañía incorporará de forma gradual 60 nuevas aeronaves entre este año y 2030. Actualmente opera vuelos a 88 destinos en 32 países.