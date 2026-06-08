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Copa Airlines ampliará frecuencias en Honduras y sumará 60 aviones

Copa Airlines ampliará sus frecuencias en Honduras para atender la demanda tras la salida de aerolíneas que operaban rutas clave.

  • Actualizado: 08 de junio de 2026 a las 08:07 -
  • Kleymer Baquedano
Copa Airlines ampliará frecuencias en Honduras y sumará 60 aviones

El Aeropuerto Internacional Palmerola, en Comayagua, cuenta con siete mangas de abordaje y capacidad para atender hasta 13 aeronaves de manera simultánea.

 Foto: LA PRENSA
San Pedro Sula, Cortés

La aerolínea internacional Copa Airlines, de origen panameño, cumple 20 años de operaciones en Honduras. Actualmente ofrece vuelos desde el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, en San Pedro Sula, y desde el Aeropuerto Internacional Palmerola, en Comayagua.

Ante una demanda creciente, mercados potenciales y oportunidades derivadas de la salida de otras aerolíneas, Copa Airlines avanza en un plan de expansión de su flota. La compañía incorporará de forma gradual 60 nuevas aeronaves entre este año y 2030. Actualmente opera vuelos a 88 destinos en 32 países.

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Su sede principal y centro de conexiones, conocido como el Hub de las Américas, se encuentra en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Ciudad de Panamá.

Ana Carolina Morales, gerente de Ventas de Copa Airlines en Honduras, conversó con LA PRENSA sobre los planes de expansión de la aerolínea, así como los retos y oportunidades que observa en el mercado hondureño.

¿Qué vuelos opera actualmente Copa Airlines desde el Aeropuerto Internacional Palmerola?

Desde Palmerola tenemos dos frecuencias, una que sale a las cinco de la mañana y llega a Panamá a las siete de la mañana. Desde Panamá hay siete bancos de vuelos que empiezan desde las siete u ocho de la mañana y finalizan en la noche, como a las diez de la noche. Desde Panamá va a encontrar cualquier cantidad de vuelos, dígase Cancún, en México; Guadalajara, Monterrey; en Estados Unidos, Miami, Orlando, Fort Lauderdale, Tampa, Los Ángeles, Denver, Atlanta, Boston y Nueva York. También volamos a Toronto y Montreal, en Canadá, por mencionar algunos.

¿Cuáles son las rutas o destinos con mayor demanda por parte de los hondureños?

Miami es punto de entrada y conexión a diferentes ciudades. También tenemos muchos viajeros volando a Los Ángeles, Nueva York y una población considerable en Raleigh-Durham, cerca de Carolina del Norte, y Washington.

¿Qué promedios de viajeros tienen anualmente desde Honduras?

En 2025, tuvimos a más de 189,000 viajeros volando hacia los diferentes destinos. Todos los años Copa ha ido creciendo.

¿Cuánto tiempo tiene Copa operando en Honduras?

En San Pedro Sula este año cumple 20 años de operación. En Tegucigalpa (Aeropuerto Toncontín) estuvo por 16 años, hasta que se cambió a Palmerola, donde ya llevamos cuatro años este año.

¿Habrá aumento de frecuencias en el Aeropuerto Internacional de Palmerola?

Desde Palmerola comienza el otro miércoles 10 de junio una tercera frecuencia a Panamá hasta finales de julio. El vuelo estará llegando a las 10:40 a. m. a Palmerola y estará saliendo a Panamá a las 11:35 a. m., llegando a Panamá a las 2:41 p. m. Los días martes, miércoles y viernes. Después iremos viendo el incremento de esta frecuencia cuatro, cinco días, y así sucesivamente.

Ana Carolina Morales, gerente de Ventas de Copa Airlines en Honduras, declaró a LA PRENSA que la aerolínea tiene interés en operar vuelos hacia el aeropuerto de Roatán, aunque todavía no existe nada concreto y las conversaciones continúan.

Ana Carolina Morales, gerente de Ventas de Copa Airlines en Honduras, declaró a LA PRENSA que la aerolínea tiene interés en operar vuelos hacia el aeropuerto de Roatán, aunque todavía no existe nada concreto y las conversaciones continúan.

 (Foto: Cortesía)

¿A qué se debe este aumento de frecuencia?

Copa hizo una compra reciente de aviones adicionales a los que ya tiene, por 60 aeronaves más. Está duplicando su capacidad. Para 2030 Copa podrá atender muchos más mercados de los que ya atiende y, con este crecimiento, estamos viendo la necesidad. Por ejemplo, en Palmerola se vio que con estos dos vuelos que tiene nos estamos quedando cortos y que podemos iniciar una tercera frecuencia.

¿Cuántas frecuencias tiene Copa actualmente desde el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales?

Desde el Villeda Morales actualmente tenemos dos frecuencias. Una por la mañana, que llega a las 4:00 a. m., pero esa está tres veces a la semana, cuatro máximo. Sin embargo, la demanda ha ido creciendo. A partir de esta semana veremos esta frecuencia hasta seis veces a la semana. Ha habido un crecimiento en la demanda de pasajeros. La otra frecuencia es la del mediodía, que sale a la 1:54 p. m. todos los días.

¿A qué atribuyen el crecimiento en la demanda de pasajeros de Copa?

Honduras este año ha perdido dos aerolíneas importantes que atendían vuelos directos en la ruta principal que le gusta al hondureño, que es Miami. Con la salida de Spirit y Volaris ha quedado ese vacío en el mercado y la necesidad de atender esa cantidad de pasajeros que volaban normalmente con estas aerolíneas. Digamos que Copa viene a atender esa demanda en el mercado.

¿Cuáles son algunas de las bondades que ofrece la aerolínea?

Copa tiene una ventaja: es una aerolínea legacy, que significa que siempre está incluido el servicio dentro de las aeronaves. Todas las tarifas que compran llevan el equipaje incluido y el artículo personal incluido. Dependiendo de la duración del vuelo, depende si le van a servir un snack o una comida completa.

También tenemos nuestra clase ejecutiva en todos los vuelos y algo nuevo que viene a partir de octubre es el wifi a bordo. Este wifi a bordo viene con Starlink, que es la conexión satelital más avanzada actualmente. Continuamos agregándole valor a lo que el pasajero paga.

Por once años consecutivos Copa ha sido reconocida como la aerolínea más puntual de Latinoamérica. ¿Es otro valor agregado?

Continúa recibiendo reconocimientos por la puntualidad, por los vuelos a tiempo, y recientemente se premió el servicio a bordo. Reconocidos por ser de las mejores aerolíneas en Centroamérica y el Caribe.

¿Copa ha analizado en un futuro cercano implementar vuelos directos sin necesidad de hacer escala en su sede principal en Panamá?

De hecho, no. La estrategia de Copa siempre es conectar a través del Hub de las Américas. Panamá ofrece muchas ventajas como país: hay un clima bastante estable, las conexiones son muy rápidas, tienen conexiones de 30 minutos y la infraestructura para esas conexiones rápidas. Panamá es el país que las ofrece.

¿Hay diferencias en el tráfico de pasajeros entre Comayagua y San Pedro Sula?

Sí. Desde Palmerola hay una mayor concentración poblacional en la parte centro-sur del país. Por eso es que vemos la mayor demanda: los dos vuelos completos, más el tercero que se está adicionando.

¿Tienen interés de operar sus vuelos en los aeropuertos de Roatán o La Ceiba?

Sí hay un interés, pero no es nada concreto. Todo dependerá de la demanda del país y de si va creciendo el mercado. Muy seguramente, en caso de darse, sería Roatán. Ya las autoridades han estado reunidas con autoridades de Panamá, pero aún hay varias negociaciones y temas que abordar.

¿Cómo ha evolucionado el pasajero corporativo o de negocios en Honduras?

Hemos visto que este año ha comenzado a volar más de lo que anteriormente estábamos viendo. Este mercado corporativo es muy importante para nosotros y ofrecemos un producto en particular porque son viajeros frecuentes. Hemos visto que ha ido evolucionando poco a poco, va creciendo.

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¿Cuál es la temporada alta?

Una temporada alta es el verano en Estados Unidos. Para el mercado hondureño es el feriado morazánico y la temporada navideña. Sin embargo, en la región también hay temporada alta durante la época de carnavales, cuando se realizan carnavales en países de Sudamérica previos a la Semana Santa.

¿Se están abriendo nuevas rutas o retomando algunas que habían cerrado?

Continuamos creciendo. Por ejemplo, en Venezuela volvimos a la ciudad de Barquisimeto; en República Dominicana este año se inició con las ciudades de Puerto Plata y Santiago de los Caballeros. En México, por ejemplo, se abrió el año pasado Los Cabos. Es una estrategia de Copa abrir todos los años rutas nuevas e incrementar frecuencias.

¿Cómo afectó el alza de los carburantes al precio de los boletos?

Definitivamente la parte del combustible es un reto importante, porque todas nuestras tarifas, un buen porcentaje de la tarifa, está compuesto por los precios del combustible. No somos ajenos a esto, nos vemos afectados como la mayoría de las aerolíneas. Sin embargo, Copa es una aerolínea bastante conservadora y trabaja mucho en tratar de mantener los costos. Gestionamos ahorros en una parte para compensar la parte del combustible.

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Kleymer Baquedano
Kleymer Baquedano
kleymer.baquedano@laprensa.hn

Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista multimedia con experiencia en notas de economía, desarrollo en infraestructura y vialidad, empresa privada y gobierno. Parte del equipo de Diario La Prensa desde 2011.

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