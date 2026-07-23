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Presidente Asfura participa en jornada para fortalecer producción agrícola

Junto a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, el mandatario conoció los resultados del programa ProOccidente, que está enfocado en el desarrollo rural y la productividad

Presidente Asfura participa en jornada para fortalecer producción agrícola

La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Asfura, ha destinado más de 60 millones de lempiras en 2026 para capacitar y apoyar a productores del occidente de Honduras.
TEGUCIGALPA

El presidente de la República, Nasry Asfura, junto con autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), participó este jueves en el Día de Campo del Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad (ProOccidente).

La actividad se desarrolló bajo el lema “Del productor al mercado”, donde se presentaron los avances y resultados alcanzados por este modelo de desarrollo rural, enfocado en mejorar la productividad, facilitar el acceso a nuevos mercados y fortalecer las capacidades de las familias dedicadas al sector agrícola.

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De acuerdo con la información del Gobierno, durante 2026 ProOccidente ha capacitado y entregado tecnologías a más de 2,000 productores, entre hombres, mujeres y jóvenes, con una inversión superior a los 60 millones de lempiras.

El proyecto contempla acciones orientadas a la modernización del campo hondureño mediante herramientas, asistencia técnica y acompañamiento para que los productores puedan mejorar sus procesos de cultivo y aumentar sus oportunidades comerciales.

Durante la jornada, el Gobierno destacó que el fortalecimiento del sector agrícola es una pieza clave para impulsar el desarrollo económico de las comunidades rurales y mejorar las condiciones de vida de miles de familias hondureñas.

Asimismo, la administración del presidente Asfura aseguró que continuará trabajando junto a los productores para promover la innovación en el campo, elevar los ingresos de las familias rurales y crear más oportunidades en las zonas productivas del país.

ProOccidente forma parte de las iniciativas impulsadas para dinamizar la economía rural y conectar a los pequeños y medianos productores con mejores condiciones de producción y acceso a mercados.

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Redacción La Prensa
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