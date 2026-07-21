La primera dama Lissette del Cid entrega ayudas para familias afectadas por la sequía en Choluteca

Lissette del Cid de Asfura, primera dama de Honduras, participó este martes en la entrega de raciones alimentarias a familias afectadas por la sequía en el municipio de Pespire, Choluteca.
La acción del Gobierno de Nasry Asfura es parte la Operación de Respuesta a la Sequía 2026, impulsada por el Gobierno a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Banasupro y Copeco.
La jornada benefició a más de 400 familias de distintas comunidades que enfrentan dificultades debido a la prolongada falta de lluvias y las condiciones derivadas de la alerta amarilla vigente en la zona.
Además de la primera dama, en la actividad estuvieron presentes el secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma; la ministra de Sedesol, Fátima Juárez; la gobernadora departamental de Choluteca y otras autoridades nacionales y municipales.
Cada hogar recibió dos sacos con alimentos de primera necesidad. De acuerdo con un comunicado de Casa Presidencial, la entrega forma parte de una estrategia nacional que contempla una inversión de 62 millones de lempiras para asistir a las comunidades más vulnerables de los departamentos de Choluteca y El Paraíso.
Asimismo, detalló que durante 19 días consecutivos se entregarán más de 30 mil sacos de alimentos en 12 municipios priorizados, entre ellos Concepción de María, El Corpus, Duyure, San Marcos de Colón, Orocuina, Pespire, San Antonio de Flores, San Isidro y San José, en Choluteca, así como Morocelí, Oropolí y Güinope, en El Paraíso.
Según el comunicado oficial, los paquetes alimentarios contienen productos básicos y suplementos nutricionales, entre ellos harina de maíz y trigo, arroz, frijoles, pasta, avena, azúcar, café, sardinas enlatadas, maíz dulce, pasta de tomate, sal yodada, manteca e incaparina..
El Gobierno explicó que Banasupro maquila alrededor de 1,500 sacos diarios, mientras que Copeco resguarda los alimentos en sus bodegas regionales para facilitar su entrega en los municipios programados.