La primera dama Lissette del Cid entrega ayudas para familias afectadas por la sequía en Choluteca

Choluteca, Honduras.

Lissette del Cid de Asfura, primera dama de Honduras, participó este martes en la entrega de raciones alimentarias a familias afectadas por la sequía en el municipio de Pespire, Choluteca.

La acción del Gobierno de Nasry Asfura es parte la Operación de Respuesta a la Sequía 2026, impulsada por el Gobierno a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Banasupro y Copeco.

La jornada benefició a más de 400 familias de distintas comunidades que enfrentan dificultades debido a la prolongada falta de lluvias y las condiciones derivadas de la alerta amarilla vigente en la zona.

Además de la primera dama, en la actividad estuvieron presentes el secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma; la ministra de Sedesol, Fátima Juárez; la gobernadora departamental de Choluteca y otras autoridades nacionales y municipales.