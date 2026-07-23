La confesión de Adeyemi: el responsable de su llegada al Barcelona y el ídolo

Barcelona.

El delantero alemán Karim Adeyemi, anunciado este jueves como nuevo jugador del Barcelona hasta el 30 de junio de 2031, citó al argentino Lionel Messi como su referente azulgrana: "Es el mejor jugador que ha existido". "Para mí, Messi es el mejor jugador que ha existido. Siempre fue Messi. También disfruté mucho viendo a Ronaldinho y a muchos otros jugadores que han jugado en este club", señaló Adeyemi, quien calificó al Barcelona como "un club histórico".

El atacante alemán, de 24 años, habló de la posibilidad de compartir ataque con Lamine Yamal, al que definió como un "futbolista diferencial" pese a su juventud y la convivencia con los jóvenes talentos del vestuario azulgrana. "Lo primero es que tengo que aprender español para poder hablar con ellos, aunque creo que se me dan bien los idiomas y será rápido. En el campo no importa la edad que tengas. (Hansi) Flick me ha dicho que son una familia", concluyó.

Precisamente el técnico azulgrana es "una de las razones" que le han llevado a vestir la camiseta del cuadro catalán, afirmó. "Él (Flick) es una de las razones por las que hoy estoy aquí. Desde el primer momento tuvimos conversaciones muy positivas; confié en él desde el primer segundo y me transmitió claramente lo que necesita este club, lo que espera la gente y lo que requiere el equipo", aseguró. Desde la oficina comercial del club catalán, minutos después de estampar su firma en el contrato que le vinculará al Barcelona durante las cinco próximas temporadas, Adeyemi reconoció que su llegada supone un reto mayúsculo en su carrera y que está preparado para asumir las exigencias de un club al que considera "el más grande del mundo".