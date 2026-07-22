Mourinho tiene su nuevo capitán para el Real Madrid 2026-2027: "Siento mucho honor"

La incorporación del internacional uruguayo Federico Valverde tras su participación en el Mundial 2026 fue la principal novedad este miércoles en el tercer día de entrenamientos de la segunda semana de la pretemporada del Real Madrid.
El capitán se unió al grupo de jugadores que prepara la temporada, en su mayoría canteranos, a las órdenes del portugués Jose Mourinho, en un grupo en el que aún no están Mendy, Militão y Rodrygo, que siguen con sus procesos de recuperación, informó el club blanco en su página oficial.
La sesión comenzó en el gimnasio y posteriormente continuó sobre el césped de la Ciudad Deportiva Real Madrid donde, tras un calentamiento, los jugadores disponibles realizaron ejercicios de posesión, circulación de balón y acciones combinadas de pase y definición a portería.
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Posteriormente, practicaron remates a puerta y concluyeron con series de partidos, añade la nota. El Real Madrid volverá a entrenarse este jueves a puerta cerrada.
Las palabras de Fede Valverde y su capitanía
Federico Valverde destacó su ilusión por esta nueva etapa, su deseo de aprender del técnico portugués José Mourinho y la responsabilidad de portar el brazalete de capitan.
"Estoy muy feliz de estar otro año aquí, en el mejor club del mundo", señaló el uruguayo a Real Madrid TV después de completar su primera sesión de la pretemporada, y mostró su felicidad por volver a vestir la camiseta del conjunto blanco.
Sobre la llega de José Mourinho al banquillo madridista, Valverde destacó las ganas que tiene de aprender del técnico portugués. "Estoy deseando poder aprender de él, escuchar cada consejo que me brinde y sacarle el mayor fruto posible”.
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El centrocampista también habló de su nuevo papel como primer capitán del equipo. “Siento mucha emoción y mucho honor. Llegó el momento de ser primer capitán”, afirmó.
Valverde, que este miércoles cumple 28 años, afronta su novena temporada como jugador del Real Madrid, club con el que ha disputado 372 partidos y conquistado 14 títulos.
El uruguayo recordó la influencia de antiguos líderes del vestuario y aseguró que afronta el reto de la capitanía con la máxima responsabilidad. "Voy a sacar todo ese fruto para crecer con el cuerpo técnico", subrayó.
De cara a la nueva temporada, el uruguayo dejó claro el objetivo del equipo: “Lo que más deseamos es levantar títulos este año y que los madridistas estén felices”.