Ronaldo destroza a Argentina con contundente frase luego de perder la final

Brasil.

"Los goles que predije no llegaron, pero fue un dominio absoluto durante todo el partido", aseguró 'O Fenômeno' la víspera en su canal digital 'Rede Ronaldo'.

El exdelantero brasileño Ronaldo Nazário aseguró que la victoria de España frente a Argentina fue "una auténtica paliza", al destacar el control total del conjunto europeo durante la final del Mundial 2026, pese a haber triunfado solo con un gol.

Según el exjugador del Real Madrid y del Barcelona , la diferencia técnica fue tan marcada que ni la presencia de Lionel Messi pudo evitar la superioridad española.

Para el excampeón mundial en 2002 el triunfo español refleja la importancia del juego colectivo por encima de las individualidades.

"Un jugador solo nunca resuelve. La verdadera fuerza está en el equipo, en jugar en conjunto", afirmó, al reconocer la garra que tuvo la selección argentina para llegar hasta la final.

El exdelantero también elogió el estilo de juego de la Roja y dijo que, a diferencia de Brasil que se quedó en un juego anticuado, España tiene una forma de jugar "única" y por eso su fútbol es "bonito".

"Mantener la pelota bajo control es la mejor estrategia, y ellos lo hicieron de manera impresionante", concluyó Ronaldo, resaltando que el conjunto español se consolidó como una referencia mundial en juego colectivo por tener el "balón en sus pies todo el tiempo".