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Gavi revela todo sobre la pelea con Leandro Paredes: "No es una imagen..."

El futbolista del Barcelona ha hablado por primera vez sobre la pelea que tuvo con el argentino luego de la final del Mundial 2026.

  • Actualizado: 22 de julio de 2026 a las 09:52 -
  • Agencia EFE
Gavi revela todo sobre la pelea con Leandro Paredes: No es una imagen...

Gavi y Paredes protagonizaron una batalla campal después de la final del Mundial. FOTO EFE.

España.

El campeón del mundo Pablo Páez 'Gavi' ha quitado hierro a los incidentes tras la victoria de España ante Argentina en la final del Mundial (1-0) y considerado que estos son una "parte del fútbol que es un poco más violenta", pero que no merece suspensiones.

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Una vez terminada la final, el argentino Leandro Paredes agredió a Eric García, momento en el que el internacional de Los Palacios (Sevilla, suroeste de España) intervino y también fue empujado por el futbolista de Boca Juniors.

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Pese a ello, el jugador del F.C. Barcelona consideró ante los periodistas que no cree que "deba ser suspendido".

"Lo lógico hubiese sido expulsarle en el partido”, consideró el jugador azulgrana, quien mantuvo que "no es una imagen para los niños", pero "también hay esa parte de fútbol que es un poco más violenta" y que "ya está: todo es fútbol, tiene que ser así", afirmó.

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Gavi y Fabián Ruiz Peña fueron homenajeados en la noche de este martes en el Ayuntamiento de Los Palacios, localidad en la que nacieron ambos, por su éxito en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que concluyó este domingo con la segunda estrella para España.

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Agencia EFE
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