Congreso aprueba investigar promoción ilegal de abortos en redes sociales

TEGUCIGALPA

La iniciativa instruye a la Comisión de Familia, Niñez, Juventud y Adulto Mayor a coordinar acciones con instituciones del sistema de justicia y entidades especializadas para investigar las denuncias relacionadas con la promoción ilegal de abortos en el país.

El Congreso Nacional aprobó por unanimidad una moción presentada por el presidente del Poder Legislativo , Tomás Zambrano, para fortalecer las investigaciones sobre organizaciones clandestinas que presuntamente promueven la realización de abortos mediante redes sociales y otras plataformas digitales.

Durante su intervención en el pleno, Zambrano expresó su preocupación por la circulación de publicaciones en plataformas como Facebook y WhatsApp que, según indicó, ofrecen medicamentos o procedimientos para interrumpir embarazos en distintas ciudades de Honduras.

"No es posible que a través de redes sociales, Facebook o WhatsApp promocionen abiertamente perfiles o números de teléfono para que personas puedan realizarse abortos mediante medicamentos o procedimientos y nos quedemos sin alzar la voz", manifestó el presidente del Congreso Nacional.

El titular del Legislativo recordó que, de acuerdo con la Constitución de la República y la legislación hondureña, el aborto está prohibido y tipificado como delito, por lo que consideró necesario que las autoridades competentes investiguen este tipo de actividades.

Como parte de la moción, la Comisión de Familia, presidida por la diputada del Partido Liberal por Cortés, Alejandra Vallecillo, deberá convocar reuniones con el Ministerio Público, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA), la Policía Nacional y otros operadores de justicia.

El propósito de estos encuentros será analizar la situación y coordinar las investigaciones necesarias para identificar y desarticular a las organizaciones que, de manera clandestina, estarían ofreciendo este tipo de servicios.

Asimismo, Zambrano planteó que la Comisión de Familia pueda presentar posteriormente recomendaciones al Congreso Nacional, incluyendo posibles reformas o revisiones al Código Penal, si durante el proceso considera necesario proponer cambios al marco jurídico vigente.

Durante la discusión de la iniciativa, el diputado liberal por Cortés, Carlos Umaña, propuso incorporar al Colegio Médico de Honduras para que emita una opinión técnica dentro del proceso de análisis, planteamiento que fue aceptado por el presidente del Congreso.

Por su parte, la vicepresidenta del Congreso Nacional y diputada del Partido Nacional, Johana Bermúdez, solicitó incluir a la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), al Colegio de Químicos Farmacéuticos de Honduras, a la Sociedad de Ginecología y Obstetricia y al área de Medicina Legal.

La propuesta también fue respaldada por Zambrano con el objetivo de ampliar la participación de instituciones especializadas en el análisis de las denuncias y las acciones que puedan derivarse de las investigaciones.

Tras incorporar las sugerencias de ambos diputados, el pleno del Congreso Nacional aprobó por unanimidad la moción, con el fin de fortalecer la coordinación entre las instituciones involucradas y promover las investigaciones sobre la presunta promoción ilegal de abortos en el país.