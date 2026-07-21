Congreso crea mecanismo para fiscalizar y articular trabajo con diputados del Parlacen

Tegucigalpa, Honduras

La iniciativa busca tender un puente institucional entre ambas instancias y responder al debate público sobre la efectividad del foro centroamericano.​

El Congreso Nacional anunció la creación de una mesa de trabajo e integración con los 20 diputados representantes de Honduras ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen), con el objetivo de transparentar sus ejecutorias y someter a evaluación la permanencia del país en dicho órgano regional.

La medida surge ante la falta de visibilidad que enfrentan las labores legislativas regionales y el creciente descontento de diversos sectores sociales y parlamentarios que sugieren la salida del Estado hondureño del Parlacen.

Para abordar esta problemática, la junta directiva comisionó a la Comisión de Relaciones Internacionales del Legislativo para coordinar la recepción de informes periódicos.

​"Hemos tenido una reunión con los compañeros diputados del Parlacen que representan a Honduras y hablábamos con ellos en buscar un mecanismo de acercamiento de los diputados del Parlacen con este Congreso y con las comisiones que integra el Congreso Nacional. Porque el Parlacen no está visibilizado ante la opinión pública y ante la población", manifestó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.

​El plan contempla que la delegación hondureña ante el foro regional sostenga enlaces directos con las comisiones ordinarias del Congreso.

Este canal permitirá a las bancadas revisar las decisiones adoptadas en el ámbito centroamericano y analizar cuáles podrían implementarse o adquirir carácter vinculante en la legislación nacional.​Asimismo, la directiva del Congreso precisó que los diputados del Parlacen contarán con un espacio formal dentro del hemiciclo para rendir cuentas anuales ante la ciudadanía.

La evaluación del impacto de su gestión servirá como insumo técnico para que las autoridades definan en los próximos años la continuidad del país en el organismo regional.​

"Será ya en el próximo proceso que va a determinar el Congreso, el gobierno o el próximo gobierno si se sale Honduras del Parlacen o no, pero mientras tanto es una realidad, hay 20 diputados del Parlacen que representan a Honduras, están devengando un salario, realizan una actividad y lo menos que podemos hacer es abrirle las puertas", expresó Zambrano.​

El titular del Poder Legislativo instruyó a la Comisión de Relaciones Internacionales, presidida por el diputado Rashid Mejía, para que concrete en las próximas jornadas los primeros encuentros con la delegación del Parlacen y defina el cronograma de informes que serán presentados ante el pleno y la opinión pública.