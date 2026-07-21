Ley Eléctrica sigue suspendida por petición de la bancada del Partido Liberal

Tegucigalpa, Honduras.

​La decisión de detener la agenda legislativa en este tema responde a una revisión profunda impulsada por los congresistas liberales, quienes manifestaron su disconformidad con artículos específicos del proyecto presentado por la bancada del Partido Nacional.

La bancada rojiblanca condicionó la discusión del dictamen a la elaboración de un documento alternativo orientado a rescatar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) sin incurrir en la privatización de los activos estatales.

El debate sobre la Ley General de la Industria Eléctrica en el Congreso Nacional continuará paralizado durante esta semana a solicitud expresa de la bancada del Partido Liberal .

Desde la junta directiva y el bloque parlamentario se notificó que la iniciativa no se someterá a discusión en el pleno hasta que se consolide el texto final.

​"Este tema está detenido a solicitud de la bancada del Partido Liberal, el Partido Nacional presentó un proyecto de ley, nosotros creemos que debe reforzarse, que debe mejorarse. No estamos conformes con algunos artículos", manifestó Jhosy Toscano, diputado del Partido Liberal y vicepresidente del Congreso Nacional.

​La estrategia de la bancada liberal busca redefinir los puntos críticos de la normativa para evitar un impacto negativo en la soberanía de la estatal eléctrica.

A diferencia de posturas que rechazan de manera categórica el proyecto sin presentar alternativas, la representación liberal argumenta que la crisis financiera y operativa de la Enee requiere soluciones técnicas inmediatas.

​La propuesta busca mantener el dominio público de la estatal mientras se establecen mecanismos viables de recuperación institucional, abarcando el consenso de los 41 congresistas de la representación rojiblanca.​

"Nosotros como bancada hemos buscado asesores que conocen del tema porque la Enee debe rescatarse, no es un tema de decir solo no a la privatización, porque eso es fácil, pero ¿qué vamos a hacer entonces para que la Enee se rescate? De tal manera que sí estamos trabajando responsablemente en este documento", afirmó Toscano.​

Dentro de la comisión asignada para el análisis de la reforma están los parlamentarios Rashid Mejía, Elia Kafati, Yuri Sabas, Alejandro Canela, Jorge Cálix y el propio vicepresidente del Poder Legislativo.

La labor de esta comitiva se centra en modificar dos artículos específicos que representan los principales puntos de desacuerdo con el proyecto original.

​El bloque parlamentario sostiene que, aunque la propuesta inicial contiene elementos rescatables, el texto final debe garantizar el beneficio de la población antes de ser elevado a votación.

Las autoridades de la bancada nacionalista han manifestado su disposición de esperar el documento formal antes de reanudar las sesiones legislativas vinculadas a este tema.