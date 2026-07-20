El Partido Liberal condiciona apoyo a reformas de la Enee

Tegucigalpa, Honduras

El congresista explicó que estas son las dos principales condiciones planteadas por el Partido Liberal para acompañar la iniciativa impulsada por el Gobierno.

Marlon Lara, diputado del Partido Liberal , aseguró que su bancada respaldará las reformas al subsector eléctrico únicamente si se garantiza que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) no será privatizada y que los bienes del Estado no podrán ser hipotecados.

"Cuando se vaya a escindir la Enee en tres empresas, que en ningún momento los bienes que son del Estado sean hipotecados ante alguna institución financiera", declaró Lara.

El parlamentario señaló que el propósito de esta petición es proteger el patrimonio del Estado hondureño y evitar que los activos públicos sirvan como garantía financiera.

Asimismo, pidió que el proyecto de reforma establezca de forma expresa que la empresa estatal no será privatizada.

Las declaraciones de Lara se producen en la antesala del regreso de los diputados al Congreso Nacional, previsto para el 21 de julio, cuando se espera que continúe el tercer debate de las reformas al subsector eléctrico.

María Antonieta Mejía, designada presidencial, llamó a los legisladores a analizar la iniciativa desde una perspectiva técnica y no política.

"Espero que después del receso los diputados ya tengan más discernimiento sobre las reformas que se van a plantear y que el debate sea más técnico que político", manifestó.