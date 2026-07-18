Represa El Tablón: piden acelerar estudios para que obra inicie

San Pedro Sula.

El avance del proyecto de la represa El Tablón volvió a ser tema de análisis luego de que el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Karim Qubain, solicitara a las autoridades acelerar las evaluaciones técnicas para evitar retrasos en su ejecución. El representante del sector privado manifestó que la revisión impulsada por el Gobierno forma parte del proceso administrativo de una obra de esta magnitud, aunque consideró que dichas verificaciones deben desarrollarse con rapidez para que no afecten el calendario previsto para el proyecto.

Durante sus declaraciones, Qubain destacó que la construcción de la represa es una de las principales iniciativas para disminuir el riesgo de inundaciones en el valle de Sula, una zona que, recordó, ha sufrido severas afectaciones por fenómenos naturales en los últimos años. El empresario señaló además que el comportamiento cada vez más intenso de los eventos climáticos obliga al país a fortalecer su infraestructura de prevención y mitigación, con el propósito de reducir las pérdidas humanas y económicas ocasionadas por futuras emergencias. En relación con el cronograma, indicó que mantiene la expectativa de que la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) cumpla con la meta de tener lista la licitación de la obra durante el mes de noviembre.