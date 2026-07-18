  1. Inicio
  2. · Honduras

Represa El Tablón: piden acelerar estudios para que obra inicie

La construcción de la represa en Quimistán, Santa Bárbara, es clave para evitar inundaciones en el valle de Sula, coinciden empresarios e ingenieros

Represa El Tablón: piden acelerar estudios para que obra inicie

Karim Qubain, presidente de la CCIC, sostuvo que la ejecución de El Tablón debe verse como una iniciativa estratégica para el desarrollo nacional.

San Pedro Sula.

El avance del proyecto de la represa El Tablón volvió a ser tema de análisis luego de que el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Karim Qubain, solicitara a las autoridades acelerar las evaluaciones técnicas para evitar retrasos en su ejecución.

El representante del sector privado manifestó que la revisión impulsada por el Gobierno forma parte del proceso administrativo de una obra de esta magnitud, aunque consideró que dichas verificaciones deben desarrollarse con rapidez para que no afecten el calendario previsto para el proyecto.

Tras 40 años en papel, la represa El Tablón está a 22 días de su esperado inicio

Durante sus declaraciones, Qubain destacó que la construcción de la represa es una de las principales iniciativas para disminuir el riesgo de inundaciones en el valle de Sula, una zona que, recordó, ha sufrido severas afectaciones por fenómenos naturales en los últimos años.

El empresario señaló además que el comportamiento cada vez más intenso de los eventos climáticos obliga al país a fortalecer su infraestructura de prevención y mitigación, con el propósito de reducir las pérdidas humanas y económicas ocasionadas por futuras emergencias.

En relación con el cronograma, indicó que mantiene la expectativa de que la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) cumpla con la meta de tener lista la licitación de la obra durante el mes de noviembre.

Represa El Tablón: entre promesas oficiales y rechazo indígena

"El valle de Sula produce el 62 % del Producto Interno Bruto del país. Este proyecto salva vidas, protege la producción y evita el sufrimiento de miles de familias", afirmó Karim Qubain.

El presidente de la CCIC sostuvo que la ejecución de El Tablón debe verse como una iniciativa estratégica para el desarrollo nacional, debido al impacto que tendría en la protección de la población y de una de las regiones con mayor actividad económica del país.

"Ojalá el presidente Nasry Asfura inicie esta obra que marcará la historia de Honduras y reduzca el impacto de futuras inundaciones", expresó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias