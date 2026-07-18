Polvo del Sahara, lluvias dispersas y posibles réplicas sísmicas este fin de semana

La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) pidió a la población hondureña mantenerse alerta durante el fin de semana ante el incremento en la concentración de polvo del Sahara, la posibilidad de réplicas del sismo registrado en el Pacífico de México y el pronóstico de lluvias dispersas en distintas zonas del país.
El meteorólogo del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), Alberto López, informó que la concentración de polvo del Sahara oscila actualmente entre 30 y 60 microgramos por metro cúbico, con previsiones de que aumente en las próximas horas.
"Se ha emitido un pronóstico con una concentración aún mayor de polvo del Sahara. Recomendamos no permanecer por largos períodos al aire libre, especialmente los niños menores de cinco años y los adultos mayores", explicó el especialista.
López también recomendó que las personas con molestias respiratorias utilicen mascarilla para disminuir la inhalación de partículas y prevenir complicaciones de salud.
En relación con la actividad sísmica, el meteorólogo recordó que este viernes ocurrió un sismo de magnitud superior a 7 en el Pacífico de México, el cual fue percibido de forma moderada en el sur y suroccidente de Honduras y de manera leve en algunos sectores de la zona norte.
Aunque no existe certeza sobre nuevos movimientos, indicó que no se descarta la ocurrencia de réplicas, por lo que pidió a la población mantener la calma y seguir las medidas de seguridad establecidas.
"Cuando ocurran estos eventos, las personas deben evacuar los edificios o viviendas y dirigirse a un punto de reunión seguro", recomendó.
El pronóstico de Copeco también prevé chubascos leves a moderados, acompañados de actividad eléctrica aislada, principalmente en las regiones norte y occidente del país.
Según López, las precipitaciones serán sectorizadas y dispersas, por lo que no afectarán de manera uniforme a todo el territorio nacional.
Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales de Copeco y atender las recomendaciones de prevención relacionadas con las condiciones climáticas, la calidad del aire y la actividad sísmica durante el fin de semana.