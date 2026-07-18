Polvo del Sahara, lluvias dispersas y posibles réplicas sísmicas este fin de semana

San Pedro Sula, Honduras

La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) pidió a la población hondureña mantenerse alerta durante el fin de semana ante el incremento en la concentración de polvo del Sahara, la posibilidad de réplicas del sismo registrado en el Pacífico de México y el pronóstico de lluvias dispersas en distintas zonas del país.

El meteorólogo del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), Alberto López, informó que la concentración de polvo del Sahara oscila actualmente entre 30 y 60 microgramos por metro cúbico, con previsiones de que aumente en las próximas horas.

"Se ha emitido un pronóstico con una concentración aún mayor de polvo del Sahara. Recomendamos no permanecer por largos períodos al aire libre, especialmente los niños menores de cinco años y los adultos mayores", explicó el especialista.

López también recomendó que las personas con molestias respiratorias utilicen mascarilla para disminuir la inhalación de partículas y prevenir complicaciones de salud.