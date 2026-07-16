Persiste resistencia a vacunar a niños pese a brote de sarampión en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

Pese al brote de sarampión en Cofradía y las intensas jornadas de vacunación que se han mantenido desde principios de mayo, los niveles de cobertura entre los niños menores de cinco años continúan siendo bajos, una situación que tiene en alerta a autoridades sanitarias tanto locales como de nivel central. Así lo dio a conocer este jueves la doctora Lesbia Villatoro, directora de la Región Sanitaria Metropolitana de San Pedro Sula, quien compartió que las personas que han acudido en las últimas semanas a inmunizarse en los centros de salud o puntos de vacunación habilitados en la ciudad son adolescentes y adultos. Villatoro informó que alrededor de 500 personas acudieron a vacunarse contra el sarampión en Cofradía el fin de semana pasado, principalmente por el temor a contagiarse, luego de que seis personas de este sector dieran positivo a dicha enfermedad. No obstante, la cantidad de padres que llevaron a sus hijos en edades de seis meses a un año fue baja. "Hemos visto la respuesta de las personas en Cofradía, hemos tenido impacto en adultos que han llegado a los puntos de vacunación, pero muy pocos niños menores de un año", dijo.

La doctora indicó que el contagio más reciente fue identificado la semana pasada, en un niño de seis meses, lo que llevó a la Secretaría de Salud a declarar una emergencia local y reforzar las acciones de vigilancia, búsqueda de casos y bloqueo vacunal. Desde que se registraron los primeros cuatro casos en Cofradía a principios de julio, las autoridades han identificado 45 casos sospechosos, es decir, personas que han presentado síntomas asociados en el sarampión, como fiebre, tos y rinorrea. De ese total, 20 ya fueron descartados mediante pruebas de laboratorio y los restantes continúan bajo vigilancia médica mientras esperan los resultados. Las estadísticas también muestran una realidad preocupante, generada en gran parte por la desinformación en redes sociales y los movimientos antivacunas luego del covid-19. En Cortés, la cobertura contra el sarampión se mantiene en alrededor del 60%, muy por debajo del 95% recomendado para evitar la propagación de un brote.

Para la funcionaria, las cifras muestran que llevar la vacuna a las comunidades no es suficiente si las familias no acuden con sus hijos a recibirla. "Lamentablemente son datos crudos y es una realidad. El esfuerzo ha sido grande para llevar la vacunación a la población, pero lamentablemente ya es una decisión personal", manifestó. Villatoro hizo hincapié en que la vacunación es la forma más segura de prevenir la enfermedad, por lo que reiteró el llamado a los padres de familia para que inicien o completen los esquemas de sus hijos. En el caso de la vacuna triple vírica, que protege contra el sarampión, las paperas y la rubéola, se debe aplicar a los 12 meses, con un refuerzo a los 18 meses. Sin embargo, debido a la emergencia sanitaria la Secretaría de Salud instruyó la dosis cero, es decir que ahora los niños deben aplicársela a partir de los seis meses de edad. La preocupación es mayor en los bebés que todavía no alcanzan los seis meses, ya que por su edad, aún no pueden recibir esa dosis de emergencia. Esta semana, dos primos de cuatro y cinco meses, procedentes de Cofradía, fueron remitidos al hospital Mario Rivas por sospechas de sarampión.

Los lactantes permanecieron una noche bajo observación médica, pero evolucionaron favorablemente, por lo que fueron dados de alta para continuar bajo seguimiento en el centro de salud de la localidad. El doctor David Mendoza, jefe de Pediatría del Mario Rivas, explicó entonces que los niños menores de un año son un grupo prioritario, ya que corren más riesgo de sufrir complicaciones debido a que su sistema inmunológico todavía se encuentra en desarrollo. Entre las complicaciones que puede provocar el sarampión se encuentran la neumonía, diarrea severa, ceguera, encefalitis o inflamación en el cerebro y, en casos más graves hasta la muerte. La aparición de casos confirmados y sospechosos entre lactantes también evidencia la importancia de que las personas que están al rededor de los bebés que aún no pueden recibir la vacuna, cuenten con inmunización para disminuir el riesgo de contraer el virus.