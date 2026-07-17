Cuenta de X de Xiomara Castro fue hackeada y usada para difundir desinformación

San Pedro Sula, Honduras

La cuenta en X/Twitter de la expresidenta de Honduras (2022-2026), Xiomara Castro, fue blanco de un hackeo este viernes 17 de julio de 2026 que derivó una serie de publicaciones falsas que utilizaron su identidad digital para difundir mensajes falsos. Durante la intervención, se difundieron publicaciones relacionadas con Israel, cambios en la descripción del perfil y contenido promocional ajeno a la comunicación habitual de la exmandataria. LA PRENSA Verifica analiza cómo el hackeo a la cuenta de X de se convirtió en un vehículo para la difusión de desinformación, al utilizar una identidad digital reconocida para propagar mensajes falsos que aparentaban ser declaraciones oficiales.

Publicaciones apócrifas

Desde la cuenta intervenida se publicaron mensajes que aparentaban ser declaraciones dirigidas a Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. Al provenir de una cuenta vinculada a una figura política hondureña, este tipo de publicaciones puede generar interpretaciones erróneas sobre la postura de un gobierno, un partido político o una persona frente a un conflicto internacional. La circulación de estos mensajes ocurre en un contexto donde los temas relacionados con Israel y Palestina generan alta interacción en redes sociales. La combinación entre una cuenta reconocida, un asunto internacional sensible y mensajes falsificados puede favorecer que usuarios compartan información sin verificar su origen o autenticidad. Otro de los contenidos difundidos durante la intervención fue una publicación que utilizó la fotografía del cantante Freddie Mercury acompañada de un enlace hacia la plataforma de contenidos de OnlyFans. Este tipo de publicaciones es frecuente en ataques a cuentas con alta visibilidad, ya que buscan aprovechar la audiencia acumulada del perfil para dirigir tráfico hacia páginas externas o aumentar la interacción mediante contenido llamativo. En el ámbito político nacional, circuló un mensaje en el que se atribuían a Castro supuestas confesiones sobre acontecimientos relacionados con la crisis política de 2009, el entonces general Romeo Vásquez Velásquez, el expresidente Manuel Zelaya y presuntos vínculos con estructuras del crimen organizado. Además, una publicación en la que se planteaba a los usuarios una pregunta sobre un eventual escenario electoral, simulando que Castro consultaba directamente a sus seguidores sobre un posible respaldo a una candidatura presidencial futura. El tono y el contenido de los mensajes causaron revuelo entre usuarios, medios de comunicación y políticos hondureños. Algunos citaban los mensajes, otros reaccionaron con escepticismo e ironía. Varios de los mensajes falsos acumularon miles de visualizaciones y fueron compartidos por usuarios antes de que la situación fuera aclarada, lo que aumentó su alcance y permitió que contenidos no emitidos por la exgobernante hondureña circularan como si fueran declaraciones auténticas.

Impacto