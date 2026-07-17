Nasry Asfura honra a los veteranos de guerra y promete apoyo a sus familias

Tegucigalpa, Honduras.

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, participó este viernes en la conmemoración del Día del Veterano de Guerra, donde reconoció el papel de quienes defendieron la soberanía nacional y asumió el compromiso de apoyar a los excombatientes y sus familias.

La ceremonia se desarrolló en el Campo de Parada Marte, con la participación del ministro de Defensa Nacional, Enrique Rodríguez Burchard; el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Héctor Benjamín Valerio Ardón; integrantes de la Junta de Comandantes y el coordinador de los Veteranos de Guerra, el general en condición de retiro Mario Raúl Hung Pacheco.

Durante el acto, Mario Raúl Hung Pacheco destacó el sacrificio de quienes participaron en la defensa del país y afirmó que la jornada representa un homenaje a quienes entregaron lo más valioso por Honduras.

"Rendir tributo al ofrendar lo más preciado que es la vida en defensa de la patria", expresó el coordinador de los Veteranos de Guerra.

Por su parte, Héctor Benjamín Valerio Ardón recordó que previamente se desarrolló la ceremonia por el 57 aniversario del cese de hostilidades, en la que se realizó un relevo simbólico entre generaciones de militares.

"Recientemente por la mañana tuvimos la ceremonia del 57 aniversario del cese de hostilidades y tuvimos la oportunidad de presenciar el relevo generacional con la entrega de un fusil que representa la defensa de la patria con lealtad, honor y sacrificio", manifestó el jefe del Estado Mayor Conjunto.

El alto mando militar resaltó que los veteranos continúan siendo un ejemplo para las nuevas generaciones y aseguró que su legado fortalece la identidad nacional.

"Hoy todavía podemos ver a estos héroes y eso nos llena de mucho orgullo y satisfacción. Hoy la patria está de fiesta", afirmó.

Valerio Ardón también destacó que el reconocimiento trasciende una fecha conmemorativa y representa un homenaje permanente a quienes respondieron al llamado del país.

"Un pueblo que honra sus héroes fortalece su identidad. Hoy no solamente celebramos una fecha en el calendario; ser veterano de guerra no significa únicamente haber participado en un conflicto armado. Ustedes constituyen la reserva moral de la nación", expresó.

En su intervención, el presidente Nasry Asfura agradeció la entrega de los veteranos y aseguró que el país mantiene vivo el reconocimiento hacia quienes sirvieron a Honduras.

"Los Veteranos de Guerra estuvieron en defensa de la patria; lo hicieron por el deber sagrado, con el mayor amor desde las entrañas de nuestro corazón", señaló el mandatario.

Asfura destacó que las acciones de los excombatientes representan un ejemplo para las nuevas generaciones y afirmó que su aporte forma parte de la historia nacional.

"A ustedes, veteranos, la patria los ve con orgullo y ustedes dejan un legado que Honduras los va a recordar. El legado de nuestros veteranos es una verdadera escuela de valores", expresó.

El gobernante también anunció su compromiso de acompañar a los veteranos y sus familias durante su administración.

"Como presidente de la República asumo el compromiso de no dejarlos solos a ustedes y sus familias", afirmó.

Finalmente, Asfura reiteró que la defensa de Honduras requiere el compromiso permanente de todos los ciudadanos y resaltó el valor histórico de quienes integran el grupo de Veteranos de Guerra.

"La patria tenemos que defenderla constantemente", concluyó.