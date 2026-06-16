Jefe de las Fuerzas Armadas asegura que sector de Rigores está bajo control tras masacre

Tegucigalpa, Honduras.

Héctor Benjamín Valerio Ardón, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, aseguró este martes que la institución mantiene bajo control el sector de Rigores, Colón, donde se registró una masacre el pasado 21 de mayo. El alto mando militar indicó que las Fuerzas Armadas continúan desarrollando operaciones de vigilancia y seguridad para garantizar la tranquilidad de la población y evitar nuevos hechos violentos. "Las Fuerzas Armadas mantienen presencia en el sector y se están realizando las acciones correspondientes para garantizar la seguridad de los ciudadanos", señaló Valerio Ardón al referirse a la situación en la comunidad.

Sus declaraciones se producen en medio de las investigaciones que realizan las autoridades para esclarecer la masacre ocurrida en la zona, un hecho que volvió a encender las alarmas por la violencia que afecta distintos sectores del país. El jefe militar destacó que las operaciones de control territorial forman parte de una estrategia permanente orientada a fortalecer la seguridad y brindar apoyo a las instituciones encargadas de la investigación criminal. Valerio Ardón también se refirió al panorama regional de seguridad, señalando que Honduras enfrenta desafíos vinculados a amenazas transnacionales que requieren esfuerzos conjuntos entre los países del continente. Según explicó, fenómenos como el narcotráfico, el crimen organizado y otras actividades ilícitas representan riesgos que trascienden las fronteras nacionales y demandan una respuesta coordinada. En ese sentido, subrayó la importancia de fortalecer la cooperación entre las fuerzas de defensa y seguridad del hemisferio occidental para enfrentar de manera más efectiva estas amenazas.