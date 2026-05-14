"Momento más trascendental": mensaje del jefe de las FFAA en ceremonia militar

Tegucigalpa, Honduras

El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de división Héctor Valerio Ardón, destacó la importancia del ascenso militar durante su participación en la ceremonia oficial de la institución castrense. “Hoy vivimos el momento más trascendental en la vida militar. Para un soldado ascender significa que se posee el carácter para asumir mayor responsabilidad en beneficio de la nación. Esto significa haber cumplido con los requisitos físicos y morales”, expresó Valerio Ardón. El oficial añadió que cada ascenso está vinculado al cumplimiento del deber en las distintas misiones asignadas, al destacar que detrás de cada promoción existe el cumplimiento de las responsabilidades encomendadas.

Asimismo, señaló que estos reconocimientos refuerzan la estructura institucional. “Cada ascenso representa la confianza de la nación. Los ascensos dentro de las Fuerzas Armadas son esenciales para mantener la jerarquía y garantizar el orden”, afirmó. Valerio Ardón subrayó también los valores que sostienen la conducta militar, al señalar que el pueblo hondureño deposita altas expectativas en la institución castrense. Añadió que dicha conducta se fundamenta en principios inquebrantables: honor, lealtad y sacrificio. Por su parte, el presidente de la República, Nasry Asfura Zablah, resaltó el mérito de los oficiales ascendidos durante el acto solemne. “Hoy nos reúne una ceremonia para reconocer el mérito de cada uno de los que ascienden. La patria deposita en cada uno de ustedes, la confianza”, expresó el mandatario.