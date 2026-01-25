Jefe de las FFAA: "Hemos cumplido a la Constitución respetando declaratoria del CNE"

Tegucigalpa.

Héctor Valerio Ardón, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, aseguró este domingo que la institución militar ha actuado en apego a la Constitución de la República. El alto mando castrense participó en la toma de posesión del nuevo alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, acto al que también asistió la Junta de Comandantes.

En ese contexto, Valerio subrayó que las Fuerzas Armadas han "respetado la declaratoria emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), en cumplimiento de sus funciones constitucionales". Asimismo, enfatizó que la institución contribuirá a garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República, como parte del proceso democrático. De igual manera, confirmó que el despliegue de seguridad militar en el centro de Tegucigalpa se mantendrá ante las actividades programadas para los próximos días.