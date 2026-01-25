¿Qué hizo Cosette? Figuras políticas que llegaron al CN a instalación de la primera legislatura

Diversas figuras políticas llegaron a las instalaciones del Congreso Nacional en Tegucigalpa para presenciar la instalación de la primera legislatura, acto que marca el inicio formal del nuevo período legislativo en el país.
Una de las figuras que llamó la atención en su llegada al Hemiciclo Legislativo fue la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López Osorio, quien asistió como invitada especial.
Cossette a su llegada destacó la relevancia de la jornada y afirmó que la instalación representa una oportunidad para el país de retomar el orden, la legalidad y la gobernabilidad. “Mis expectativas por ahora son de retorno al imperio del orden, de la legalidad, de la gobernabilidad y la tranquilidad para Honduras”, señaló.
López Osorio también se refirió a las reformas anunciadas por el Congreso, asegurando que deben aplicarse de manera responsable y oportuna, sin comprometer la transparencia ni la estabilidad democrática. “Será oportunamente el ejercicio de las atribuciones del Congreso que se apliquen para su mejora. Que no se repitan escenarios que pongan en crisis la democracia”, indicó.
Asimismo, acompañó el recién juramentado como alcalde del Distrito Central Juan Diego Zelaya, quien ha sido pieza clave en el Partido Nacional.
En la instalación de la primera legislatura en el Congreso Nacional también llegaron diplomáticos y familiares y amigos de los diputados miembros de la junta directiva del Congreson Nacional.
Otra de las figuras políticas que llamó la ataención a su llegada al Hemiciclo Legislativo fue la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando quien acompañó a la nueva junta directiva del Congreso en el acto protocolario.
En el evento protocolario se contó con la presencia de líderes políticos de distintas corrientes ideológicas, quienes coincidieron en la importancia de fortalecer el diálogo y la institucionalidad en esta nueva etapa del Congreso Nacional.
Asimismo, se destacó la asistencia de invitados especiales, entre ellos exfuncionarios, dirigentes partidarios y representantes de distintos sectores de la sociedad, quienes observaron el desarrollo del acto protocolario.
El Congreso Nacional con este paso inicia su período de sesiones luego de que el pasado miércoles fuera elegida la junta directiva provisional y, el viernes, la junta directiva en propiedad, encabezada por el Partido Nacional.
El Congreso, presidido por Tomás Zambrano, estará integrado por 128 diputados, de los que 49 son del Partido Nacional; 41 del Partido Liberal, 35 del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), dos del Partido Innovación y Unidad Socialdemócrata (PINU-SD) y uno el Partido Demócrata Cristiano de Honduras (PDCH).
La instalación de esta primera legislatura se da en un contexto de expectativa ciudadana, marcada por demandas de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.