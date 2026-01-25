  1. Inicio
¡Reconciliación! Así celebró Milagro Flores su cumpleaños junto a Supremo

En redes sociales se han viralizado las fotos de Milagro Flores y Supremo disfrutando durante la celebración.

  • Actualizado: 25 de enero de 2026 a las 12:47 -
  • Redacción web
La presentadora hondureña Milagro Flores sorprendió a todos durante su fiesta de cumpleaños número 32.

Y es que mientras Milagro Flores celebraba su aniversario de natalicio por todo lo alto, y junto a suss amigos y compañeros de trabajo, en la fiesta apareció nada más y nada menos que Supremo.

El famoso tiktoker hondureño arribó a la fiesta de Milagro Flores con un enorme ramosa de rosas, que adentro incluía varios billetes de 500 lempiras.

En redes sociales se han viralizado las imágenes en donde se ve a una Milagro Flores muy feliz al recibir a Supremo en su celebración

Milagro Flores le dio la bienvenida a Supremo y lo presentó frente a todos sus amigos.

La colaboradora de HCH no pudo ocultar su alegría y emoción al ver a Supremo. Cabe resaltar que ambos habían decidido seguir caminos separados el pasado mes de diciembre.

Durante la velada, Milagro y Supremo bailaron y disfrutaron muy felices toda la noche.

Y aunque ellos no han dado más detalles al respeto, sus seguidores han interpretado esto como una reconciliación.

Y es que Milagro Flores y Supremo han mantenido una relación intermitente durante los últimos meses. Y esta sería la razón por la que la presentadora de televisión lo habría dejado, ya que ella anhela una relación formal con el creador de contenido.

Si Milagro Flores y Supremo deciden dar otro paso en su relación, solo el tiempo y ellos lo dirán más adelante.

