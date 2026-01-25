Jorge Aldana arremete contra Juan Diego Zelaya: "Se consuma el primer acto de corrupción"

El hoy exalcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, arremetió públicamente contra Juan Diego Zelaya, tras tomar posesión como alcalde de la ciudad, calificando los hechos como “el primer acto de corrupción del gobierno entrante”.
A través de sus redes sociales, Aldana cuestionó la toma de posesión de Juan Diego Zelaya ya que mantienen una disputa judicial del proceso electoral donse asegura él ganó las elecciones, pero el Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializó a Zelaya como el alcalde electo.
“Lo recibí democráticamente y lo mantengo moralmente”, escribió el exedil capitalino, en referencia al bastión de mando que tuvo cuando tomó su posición de la alcaldía del Distrito Central.
Aldana sostiene que su victoria fue producto del respaldo mayoritario de la población, afirmando que “ganamos la elección con votos de la mayoría de la población”.
En su pronunciamiento, Aldana fue enfático al señalar que se ha consumado un acto de corrupción que marcaría el inicio de la nueva administración gubernamental.
“Se consuma el primer acto de corrupción del gobierno entrante”, expresó Aldana, dejando claro su rechazo a los resultados oficiales y al proceso mediante el cual declararon ganador a Juan Diego Zelaya.
Asimismo, Aldana calificó como corrupción el hecho de despojar a un candidato de un triunfo electoral, afirmando que “robarse una elección, también es corrupción”.
Juan Diego Zelaya asumió este domingo como alcalde del Distrito Central en una ceremonia celebrada en el Museo para la Identidad Nacional (MIN).
Zelaya, quien ganó la elección como candidato del Partido Nacional, fue vicealcalde durante la administración de Ricardo Álvarez, y candidato en las elecciones de 2021.
"Quiero darle gracias a Dios. Que nos ilumine y nos dé entendimiento. Esta oportunidad que nos está dando Dios y el pueblo capitalino tenemos que aprovecharla para recuperar la confianza de la gente. La confianza se construye más allá de las palabras, con hechos y soluciones. Mi compromiso es ese. Es construir confianza con hechos, trabajo y sin descanso para sacar la capital adelante", dijo en su primer discurso Juan Diego Zelaya.