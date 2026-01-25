Jorge Aldana arremete contra Juan Diego Zelaya: "Se consuma el primer acto de corrupción"

"Quiero darle gracias a Dios. Que nos ilumine y nos dé entendimiento. Esta oportunidad que nos está dando Dios y el pueblo capitalino tenemos que aprovecharla para recuperar la confianza de la gente. La confianza se construye más allá de las palabras, con hechos y soluciones. Mi compromiso es ese. Es construir confianza con hechos, trabajo y sin descanso para sacar la capital adelante", dijo en su primer discurso Juan Diego Zelaya.