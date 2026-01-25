Con protesta en las calles, conmemoran el Día de la Mujer Hondureña

Decenas de mujeres participaron este domingo en una manifestación convocada por colectivos feministas durante el 'Día de la mujer hondureña' en Tegucigalpa.
Durante la conmemoración del Día de la Mujer Hondureña, decenas de mujeres se manifestaron en Tegucigalpa con consignas como “no queremos ser violadas” y mensajes en defensa de la protección y los derechos de las mujeres.
La movilización se desarrolló desde el puente La Guadalupe hasta el Parque Central, donde las participantes marcharon de forma pacífica portando pancartas y coreando consignas contra la violencia de género.
Las manifestantes exigieron el respeto pleno a los derechos de las mujeres, así como condiciones de igualdad en los distintos ámbitos de la sociedad hondureña.
Asimismo, demandaron una vida libre de violencia y mayor compromiso de las autoridades para prevenir y sancionar los delitos cometidos contra mujeres y niñas.
Durante la jornada, también reclamaron la aprobación de leyes relacionadas con la protección de las mujeres que permanecen engavetadas en el Congreso Nacional.
La protesta formó parte de las actividades conmemorativas que cada año buscan visibilizar las demandas históricas del movimiento de mujeres en el país.