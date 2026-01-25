¿Por qué hay una bandera blanca en el Congreso? Tomás Zambrano explica

Durante la instalación de la primera legislatura del Congreso Nacional, muchos hondureños se preguntaron qué representaba el pabellón de fondo blanco colocado en la parte posterior del hemiciclo. Las autoridades ya aclararon su significado.
Esta bandera, ubicada de forma visible durante la instalación de la nueva legislatura, llamó la atención de los hondureños. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, explicó que se trata de una bandera Pro-Vida, símbolo de la postura del nuevo período legislativo en defensa de la vida y la familia.
Tomás Zambrano afirmó que desde el Congreso Nacional se enviará un mensaje claro a Honduras y a la comunidad internacional de que, durante los próximos cuatro años, no se atentará contra la vida ni contra lo que denominó el diseño de la familia de Dios.
“Este Congreso no va a atentar contra la vida ni contra la familia; la familia está blindada y protegida desde aquí”, explicó Zambrano durante su discurso ante el pleno legislativo.
El presidente del Congreso además dejó claro que colocar la bandera pro vida en el hemiciclo no fue casualidad, sino una señal firme basada en la fe y en valores tradicionales.
Durante los próximos cuatro años, el Congreso Nacional no promoverá ni respaldará iniciativas que se consideren contrarias a la vida o al concepto tradicional de familia.
Al emplear la expresión “la familia está blindada”, Tomás Zambrano buscó transmitir un mensaje de protección institucional y de firme compromiso político frente a debates sociales y legislativos considerados sensibles.
La bandera Pro-Vida es un símbolo utilizado por movimientos y organizaciones que promueven la defensa de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. Generalmente está asociada a posturas contrarias al aborto y a iniciativas que buscan proteger lo que consideran valores tradicionales vinculados a la vida y la familia.
Los diseños de la bandera pueden variar, pero comúnmente incluyen huellas de pies de bebé, corazones u otros símbolos asociados a la vida, con colores como el blanco, azul o rosado, que refuerzan su mensaje simbólico.