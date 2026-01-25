Congreso Nacional regresa el color azul marino a la Bandera Nacional

Por ahora se mantiene una disputa del uso constitucional de la Bandera Nacional ya que en el Decreto Legislativo No. 29 de 18 de enero de 1949, que reformó el decreto original de 1866, estableció así las características de la Bandera Nacional: “La Bandera Nacional de Honduras constará de tres franjas iguales y horizontales, la superior y la inferior de color azul turquesa, la del centro blanca y llevará en medio cinco estrellas de cinco ángulos salientes del mismo color azul, formando con cuatro de ellas un cuadrilongo paralelo a las franjas, siendo colocada la restante al centro del mismo cuadrilátero. El ancho del conjunto de las tres franjas deberá ser contenido dos veces en la longitud.”