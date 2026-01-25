Congreso Nacional regresa el color azul marino a la Bandera Nacional

El Congreso Nacional instaló la primera legislatura del año reincorporando el color azul marino a la Bandera Nacional, que reemplaza al azul turquesa que se había utilizado durante los cuatro años del gobierno de la presidenta Xiomara Castro.
El Partido Nacional, que lidera la actual legislatura, había reiterado en diversas ocasiones que, de llegar al poder, harían uso de la bandera con el tradicional azul marino, cumpliendo así con una promesa política histórica.
Llamó la atención que, durante la instalación de la junta directiva en propiedad, ratificada el viernes 23 de enero y que se instaló este domingo, la bandera con el color azul marino estuviese presente junto a dos cadetes, en un gesto que simboliza la continuidad de la tradición y el respeto a los símbolos patrios.
En cumplimiento a su promesa, el Partido Nacional quitó la Bandera Nacional color azul turquza que había sido instalada en el centro del Congreso Nacional.
Hasta el momento, el Congreso Nacional no ha emitido una normativa sobre si será uso oficial y sí se hará el retorno gradual en las instituciones.
Por ahora se mantiene una disputa del uso constitucional de la Bandera Nacional ya que en el Decreto Legislativo No. 29 de 18 de enero de 1949, que reformó el decreto original de 1866, estableció así las características de la Bandera Nacional: “La Bandera Nacional de Honduras constará de tres franjas iguales y horizontales, la superior y la inferior de color azul turquesa, la del centro blanca y llevará en medio cinco estrellas de cinco ángulos salientes del mismo color azul, formando con cuatro de ellas un cuadrilongo paralelo a las franjas, siendo colocada la restante al centro del mismo cuadrilátero. El ancho del conjunto de las tres franjas deberá ser contenido dos veces en la longitud.”
El color azul turqueza fue empleado en 2022 tras sugerencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras de regresar al color original como lo establece la Constitución de la República.
La medida empleada por el Congreso Nacional ya empezó a generar debate en diversos sectores del país.