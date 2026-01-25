Pastor Roy Santos sostiene encuentro de oración con Nasry Asfura y Tomás Zambrano

Tegucigalpa, Honduras

De acuerdo con lo expresado por el líder religioso, durante la reunión se examinó, desde una perspectiva espiritual, el motivo por el cual el presidente Asfura ha sido puesto en la posición de gobernar, resaltando la importancia de la fe, la humildad y la guía divina en el ejercicio de la función pública.

El pastor Roy Santos compartió que sostuvo un encuentro de oración e impartición espiritual con el presidente electo, Nasry Asfura, y el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano , en el que se desarrolló un espacio de reflexión y discernimiento sobre el propósito de Dios para la nación hondureña y el rol del mandatario al frente del país.

En la oficina del titular del Congreso Nacional, Santos también compartió un tiempo de oración e impartición profética con Tomás Zambrano, acompañado de su esposa Yohana Zambrano y su hijo José Tomás, donde según expresó se escudriñaron los tiempos y planes de Dios para Honduras. En el encuentro también participaron el secretario diputado Carlos Ledezma y el diputado Eder Mejía, con quienes se compartieron testimonios y vivencias espirituales.

El pastor expresó su regocijo al considerar que Honduras atraviesa una nueva etapa, señalando que el país ha retornado al orden constitucional y que se vive una temporada en la que afirmó Dios está levantando hombres y mujeres de bien para la transformación de la nación.