Barcelona vs Real Oviedo, EN VIVO hoy en LaLiga: hora y dónde ver

Barcelona, España.

Nada menos que 43 días después, el Barcelona regresará este domingo (9:15 AM) al Spotify Camp Nou para medirse al Real Oviedo, colista destacado de LaLiga EA Sports , con el reto de sobreponerse a la sensible baja de Pedro González 'Pedri' y volver a la senda del triunfo en el campeonato para asegurar el liderato ante la presión del Real Madrid, segundo a un punto de distancia.

Una racha que se ha visto empañada por los problemas defensivos -especialmente un balón parado- de un equipo que ha encajado dos goles en tres de los últimos cuatro partidos, incluyendo la derrota de la pasada jornada ante la Real Sociedad (2-1), en un duelo que el Barça mereció ganar por juego y volumen de ocasiones.

Mucho ha llovido desde la victoria del pasado 13 de diciembre ante a Osasuna (3-1), última de los azulgranas frente a su afición. Desde entonces, el cuadro catalán ha ganado la Supercopa de España , y ha cosechado siete triunfos y ha encajado una derrota, con 21 goles a favor, seis en contra y cinco porterías a cero.

Sin embargo, el tropiezo en Anoeta obliga a los azulgranas a ganar para asegurar el liderato una jornada más y llegar en buena dinámica al importante partido del miércoles frente al Copenhague en la última jornada de la fase liga de la Champions, con el acceso directo a los octavos de final en juego.

Si Flick se decanta por esta opción, que ya usó en las victorias ante el Espanyol y el Villarreal (0-2), Gerard Martín apunta al eje de la zaga junto a Pau Cubarsí, suplente en Praga, a no ser que el técnico sorprenda dando una oportunidad al recién llegado Cancelo oa Araujo, que reapareció en los minutos finales ante el Slavia. Asimismo, tampoco se descarta a Casadó o Bernal en la medular.

En ataque, la baja del lesionado Ferran Torres despeja el camino a Lewandowski, con Rashford como alternativa si el polaco necesita un respiro, mientras que Raphael Dias 'Raphinha' y Lamine Yamal, que descansó el martes por sanción, son intocables.

El puesto restante se lo disputarán Fermín López y Dani Olmo, ambos en plena forma. Hasta ahora, Flick ha tendido a elegir al onubense como titular y usar al egarense de revulsivo, aunque ambos podrían compartir alineación como ya sucedió ante la Real Sociedad.

El equipo entrenado por Hansi Flick viene de vencer en la Liga de Campeones al Slavia Praga (2-4). Una victoria amarga por la lesión de Pedri, que se ausentará un mes, y se unirá en la enfermería a Gavi, Christensen y Ferran Torres.

La baja del canario, figura clave en el juego azulgrana, abre una incógnita en el centro del campo. Hasta ahora, en los seis partidos que se ha perdido este curso -y los cuatro en los que ha salido desde el banquillo- Frenkie de Jong ha sido titular siempre que ha estado disponible, con Eric García como socio más habitual en la medular.ç

Será Javi López, que no es titular desde finales de noviembre, el que ocupa su lugar en el flanco izquierdo de una defensa a la que volverá el central David Carmo, sancionado la pasada jornada, y que ahora regresará en detrimento de un Oier Luengo a punto de salir cedido al Burgos.

Ovie Ejaria y Eric Bailly siguen siendo baja por lesión y regresa a la convocatoria el extremo croata Josip Brekalo, que aunque sigue en la rampa de salida y no fue convocado ante Osasuna, viaja con el equipo y tiene opciones de entrar al partido en la segunda parte, ya que Ilyas Chaira y Hassan volverán a acompañar a Viñas en el ataque azul.

El Real Oviedo necesita con urgencia volver a ganar dada su situación clasificatoria que lo sitúa a siete puntos de la permanencia después de que desde la llegada de Almada al banquillo carbayón haya sumado tres empates y una derrota.

- Alineaciones probables:

Barcelona: Joan García; Kounde, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; De Jong, Eric García; Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha; y Lewandowski.

Real Oviedo: Aarón Escandell; Lucas, Costas, Carmo, Javi López; Sibo, Colombatto, Reina; Hassan, Ilyas Chaira y Fede Viñas.

Árbitro: Juan Martínez (Comité Valenciano)

Campo: Spotify Camp Nou.

Hora: 9:15 am/ 16:15 CET (15.15 GMT)

Transmite: Sky Sports