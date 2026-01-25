Tabla de LaLiga tras goleada del Barcelona al Oviedo; amargan al Real Madrid

¡Amargan al Real Madrid! El Barcelona de Hansi Flick no dio su brazo a torcer y este domingo 25 de enero regresó a la senda del triunfo tras golear por 3-0 al Real Oviedo en la jornada 21 de la Liga Española 2025-2026.
Con goles de Dani Olmo, Raphinha y Lamine Yamal, los azulgranas sumaron tres nuevos puntos y recuperaron el liderato que les fue arrebatado el sábado por el equipo que ahora dirige Álvaro Arbeloa.
El Barcelona vuelve al primer lugar de la tabla de posiciones de la Liga Española tras alcanzar los 52 puntos y manda al segundo lugar al Real Madrid con 51 unidades; solo un punto los separa de liderar en el campeonato liguero.
El Atlético de Madrid se adueña del tercer puesto con 44 puntos luego de golear por 3-0 al R.C.D Mallorca este domingo. El Villarreal se va al cuarto lugar con 41 unidades luego de caer ante el Madrid en la fecha 21.
Le siguen el Espanyol con 34 y Real Betis con 32 en la quinta y sexta posición; estos ocupan los últimos puestos europeos. Celta de Vigo está en el séptimo con 31 y Osasuna es octavo con 25; Elche, Real Sociedad, Sevilla, Athletic Club y Girona continúan en la tabla con 24 puntos.
Tabla de posiciones de la Liga Española
En la zona del descenso están hundidos el Alavés con 19, el Levante de Kervin Arriaga con 17 y el Real Oviedo en el último lugar de la Liga Española con apenas 13 unidades.