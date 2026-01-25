Tabla de LaLiga tras goleada del Barcelona al Oviedo; amargan al Real Madrid

Barcelona, España.

¡Amargan al Real Madrid! El Barcelona de Hansi Flick no dio su brazo a torcer y este domingo 25 de enero regresó a la senda del triunfo tras golear por 3-0 al Real Oviedo en la jornada 21 de la Liga Española 2025-2026.

Con goles de Dani Olmo, Raphinha y Lamine Yamal, los azulgranas sumaron tres nuevos puntos y recuperaron el liderato que les fue arrebatado el sábado por el equipo que ahora dirige Álvaro Arbeloa.

El Barcelona vuelve al primer lugar de la tabla de posiciones de la Liga Española tras alcanzar los 52 puntos y manda al segundo lugar al Real Madrid con 51 unidades; solo un punto los separa de liderar en el campeonato liguero.