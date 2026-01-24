Messi es humillado: Inter Miami es goleado por sorpresivo equipo en Perú

Miami, Estados Unidos.

El capitán de Alianza apareció con fuerza en el minuto 29 y aprovechó un rebote en el área para anotar el primer gol de cabeza, y pocos minutos después, el 'Depredador' recibió en el centro del área un pase del ecuatoriano Eryc Castillo que remató de primeras con un fino derechazo para ajustar el balón al palo.

Guerrero dejó visto para sentencia el partido en la primera media hora de juego con dos tantos para encender a la hinchada blanquiazul, y la goleada la redondeó Luis Ramos en el segundo tiempo con el definitivo 3-0.

Alianza Lima tuvo una Noche Blanquiazul dorada después de golear este sábado 3-0 al Inter Miami de Lionel Messi , que poco pudo hacer con el hambre de Paolo Guerrero, que marcó dos goles para darle una alegría a la afición del conjunto peruano que ha pasado una delicada semana tras una denuncia de abuso sexual contra tres de sus jugadores.

La diferencia de preparación física se hizo evidente, pues para el equipo de Messi era el primer partido de la pretemporada y no jugarán encuentros oficiales hasta la segunda mitad de febrero, mientras que para Alianza Lima era su cuarto encuentro de preparación una campaña que inicia la próxima semana.

Las mejores ocasiones del Inter Miami fueron un tiro libre de Messi que se marchó por encima del travesaño en el minuto 15 y, ya en la segunda parte, una incursión de Luis Suárez cuyo disparo fue desviado por el guardameta Guillermo Viscarra.

A los de Miami les faltó mayor voluntad para anotar en esta presentación. Los del distrito limeño de La Victoria atacaron sin descanso y el tercer tanto llegó en una apasionante carrera hacia la portería por parte del argentino Federico Girotti, que le hizo un gran pase a Luis Ramos.

Así, el Inter, dirigido por el argentino Javier Mascherano, empezó con mal pie su gira sudamericana, y tras este bache en Lima, jugará en Colombia contra el Atlético Nacional, en Ecuador frente al Barcelona guayaquileño y en Puerto Rico contra el Independiente del Valle ecuatoriano.

El partido comenzó después de la presentación oficial del primer equipo de Alianza Lima, que entrena esta temporada el argentino Pablo Guede, con la presencia de veteranos como Guerrero y Luis Advíncula y nuevas caras.

Entre los fichajes realizados para la nueva temporada figura el delantero Luis Ramos, el extremo argentino Gaspar Gentile y el delantero argentino Federico Girotti, que llegó procedente del Talleres de Córdoba con la misión de ocupar la vacante dejada por el veterano Hernán Barcos, al que el club blanquiazul no quiso renovar pese a la presión popular para que continuase a sus 43 años uno de los jugadores más queridos de Alianza.

La Noche Blanquiazul estuvo empañada por la denuncia de abuso sexual presentada esta semana en Argentina contra tres futbolistas del equipo peruano, Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, quienes fueron apartados indefinidamente por el equipo por indisciplina, al margen de lo que determinen las investigaciones.