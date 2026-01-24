Beso de Mbappé a compañero, Brahim la pasó mal y VAR no intervino en polémica

El Real Madrid de Arbeloa volvió a sumar en la Liga Española y este sábado derrotó al siempre complicado Villarreal en la jornada 21. Te mostramos las mejores imágenes.
Antes de comenzar con el partido, ambas plantillas brindaron un minuto de silencio en La Cerámica en memoria de las personas fallecidas en los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).
Posteriormente, Pape Gueye, autor del gol de la final en la Copa Africana, recibió un reconocimiento por parte del Villarreal.
Y las cámaras de la televisora notaron a Brahim Díaz, el villano de Marrueco por fallar el penal, aplaudiendo su título.
En el minuto 5, se pedía penal a favor del Villarreal pero señalaron que: "Ambos jugadores se empujan en la pugna por hacerse con la posición y el macedonio termina por desequilibrarse"
Así fue la polémica acción que reclamaron ante el Real Madrid. Pero el árbitro señaló que no había penal.
Una de las malas noticias del partido fue para Villarreal, ya que el argentino Juan Foyth, el defensor que se coronó campeón del mundo en el 2022, se tuvo que retirar del terreno de juego a los veinte minutos, tras una acción en la que trataba de defender a un jugador del Real Madrid.
El jugador tuvo salir cojeando y ayudado por miembros del cuerpo médico del club. Se teme que sea grave.
Por su parte, Mastantuono fue a saludar a Juan Foyth, su compañero en la Selección de Argentina, mientras se retiraba lesionado del campo de juego.
El partido entre el Real Madrid y el Villarreal se fue al descanso sin goles. No hubo nada para nadie en La Cerámica.
La igualdad en el marcador se rompió en el segundo tiempo y fue dos minutos después de la reanudación.
Una acción personal de Vinicius provocó un mal despeje de Gueye que aprovechó Mbappé para batir desde cerca a Luiz Júnior.
Con ventaja en el marcador, el Real Madrid por fin se sintió cómodo en el partido de la mano de Vinicius, que fue ganando cada vez más protagonismo.
Una de las jugadas 'polémicas' fue una mano que no sancionó el árbitro Soto Grado a favor del Villarreal. Sin embargo, el VAR no pudo intervenir porque la mano fue afuera del área. Fue un error arbitral al no sancionar falta.
El centrocampista del Real Madrid, Brahim Díaz (d) y el centrocampista senegalés del Villarreal, Pape Gueye (I), se saludaron en el partido tras su regreso luego de la final de la Copa Africana.
Gueye fue el héroe de Senegal, mientras que Brahim no la pasó nada bien tras errar un penal a lo panenka antes de definir el título.
El partido se fue consumiendo y en la última jugada del partido, Kylian Mbappé sentenció todo con un penal a lo Panenka.
Una jugada que para muchos internautas no gustó mucho, ya que Brahim Díaz falló de esta forma el penal que le pudo dar el título de la Copa Africana de Naciones.
En las imágenes de la celebración se ve cómo Mbappé le dice "¡por ti, por ti!" a Brahim, al que acaba dando un beso y abrazo.
Con la victoria, el Real Madrid se puso como líder absoluto de la Liga Española por encima del Barcelona, eso sí, con un partido menos.
Mientras que Villarreal se quedó cuarto lugar con 41 uniades, a diez del líder.