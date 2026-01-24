  1. Inicio
Pichichi Liga Española: Mbappé marcó doblete y golpe a Lewandowski; la tabla

Mbappé volvió a marcar y otro amenaza: así marcha la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026.

  • Actualizado: 24 de enero de 2026 a las 15:31 -
  • Lesly Gutiérrez
Mbappé anotó doblete otra vez y así va la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026.
20. Rafa Mir (Elche) -- sufrió hace tres semanas una lesión, por lo que se ha quedado atrás en la tabla de goleadores mientras se recupera. Tiene 6 anotaciones en su cuenta.
19. Etta Eyong (Levante) -- El delantero camerunés no ha marcado tras su regreso de la Copa Africana y se ha quedado con sus 6 goles. No marcó en la jornada 21 en la victoria de su equipo ante el Elche.
18. Pere Milla (Espanyol) -- El centrocampista español se ha quedado relegado con sus 6 goles. No anotó en la derrota 3-2 de su equipo ante el Valencia este sábado.
17. Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) -- El atacante se fue en blanco en la jornada 21 de la Liga Española 2025-2026 y se queda con sus 6 goles en la tabla.
16. Sorloth (Atlético de Madrid) -- El goleador noruego solo acumula 6 anotaciones en lo que va de la Liga Española.
15. Oyarzabal (Real Sociedad) -- El español marcó en la jornada pasada y espera mantenerse en la línea en esta jornada ante el Celta de Vigo. Lleva 6 goles.
14. Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) -- El francés buscará volver al gol en esta jornada 21, ya que se ha quedado atrás con sus 6 anotaciones.
13. Hugo Duro (Valencia) -- Anotó en el triunfo ante el Espanyol y escala en la tabla de goleadores. Lleva 7 anotaciones en lo que va de la Liga Española.
12. Raphinha (FC Barcelona) -- El capitán brasileño lleva acumulado 7 goles y puede aumentar su cuenta este domingo ante el Real Oviedo.
11. Lamine Yamal (FC Barcelona) -- El juvenil se ha quedado relegado en cuanto a goles y lleva acumulado 7.
10. Julián Álvarez (Atlético de Madrid) -- El delantero argentino sigue con su sequía y apenas lleva 7 goles en lo que va de la Liga Española.
9. Borja Iglesias (Celta de Vigo) -- El español está dentro del top de goleadores con sus 7 anotaciones. Puede aumentar este domingo al enfrentarse a Real Sociedad.
8. Vladyslav Vanat (Girona) -- El delantero se destapó con doblete en la jornada anterior y buscará el lunes ante Getafe seguir escalando en la tabla de goleadores. Lleva 7 tantos.
7. Alberto Moleiro (Villarreal) -- Lleva 8 y juega hoy con Madrid
6. Cucho Hernández (Real Betis) -- Sigue dando la pelea en el top, pero se mantiene con sus 8 anotaciones.
5. Budimir (Osasuna) -- Sigue imparable y volvió a marcar en la Liga Española en el triunfo de este sábado ante Rayo Vallecano (1-3). Alcanzó los 9 goles.
4. Robert Lewandowski (FC Barcelona) -- El delantero polaco no ha tenido una gran racha en esta temporada en LaLiga, pero lleva acumulado 9 goles; ha sido igualado con esta cantidad. Juega este domingo ante el Elche.
3. Ferran Torres (FC Barcelona) -- El delantero español se ha quedado relegado y aunque no ha marcado se mantiene en el top. Lleva 11 goles con los azulgranas.
2. Vedat Muriqi (R.C.D. Mallorca) -- Se destapó con triplete en la pasada fecha y lleva 14 goles en lo que va de la Liga Española.
1. Kylian Mbappé (Real Madrid) -- El atacante francés sigue imparable y este sábado volvió a marcar doblete triunfo ante Villarreal. Lleva 21 goles tras 21 jornadas de la Liga Española.
Así marcha la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026.
