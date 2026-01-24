Hansi Flick da la noticia que esperaba el Barcelona sobre Gavi y habla de las elecciones

Barcelona, España.

Al ser preguntado por los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper , Flick , que es socio desde su llegada al club y por tanto puede votar, ha explicado que prevé hacerlo, y, aunque ha remarcado que "el voto es secreto", ha deslizado que "para el club es importante tener estabilidad".

"No es cosa mía, pero ya lo sabía, el presidente había hablado conmigo. Está bien que sean cuanto antes, es una buena noticia, pero no creo que vaya a afectar al equipo. Somos profesionales . Tenemos que jugar al fútbol y tener éxito, eso es lo que queremos todos. Nos vamos a centrar en lo nuestro, jugar siempre al máximo", ha afirmado.

El entrenador del Barcelona, ​​el alemán Hansi Flick , ha opinado que es "una buena noticia" que las elecciones a la presidencia de la entidad, que se celebrarán el 15 de marzo, sean "cuanto antes", y ha valorado que no cree que esto "vaya a afectar al equipo".

"Desde que estoy aquí ha habido muchos cambios para mejor. No invertimos tanto dinero, pero hemos tomado las decisiones adecuadas en los fichajes y se han dado oportunidades a los chicos de La Masia. Se han hecho muchas cosas bien y para el club es importante tener estabilidad. Veremos qué pasa. Los socios decidirán el futuro del club. Espero que vaya en la buena dirección", ha respondido.

Flick ha admitido que conoce a "uno o dos" de los aspirantes a desbancar al presidente Joan Laporta, que optará a la reelección, pero ha remarcado que por ahora se centra en su trabajo y, cuando llegue el momento, ya se informará para decidir a quién votar.

"En los últimos partidos nos han marcado primero, hay que estar atentos"

El entrenador del Barcelona, ​​el alemán Hansi Flick, recordó este sábado, en la previa del partido de la LaLiga EA Sports contra el Real Oviedo en el Spotify Camp Nou, que su equipo ha comenzado a perder los últimos partidos y ha pedido concentración a sus jugadores.

"Es bueno jugar en casa, queremos ganar. No tenemos que pensar en el rival, se trata de nosotros, de cómo empezamos los partidos. Será importante, porque en los últimos encuentros nos han marcado primero y tenemos que estar atentos", reflexionó el técnico alemán en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Al ser preguntado por el hecho de haber encajado goles en los últimos partidos justo después de marcar, Flick señaló de nuevo a la concentración: "Hemos cometido algunos errores, por eso nos han marcado. Tenemos que estar atentos durante los 90 minutos. Aunque controlemos el balón, hay estar listos en defensa".

El preparador de Heidelberg restó importancia a los problemas del Barcelona para defender los saques de esquina -"en el pasado lo hicimos bien, confío en mi equipo, podemos gestionarlo", opinó- y declaró que el resultado del partido de esta noche entre el Real Madrid, segundo a un punto de los azulgranas, y el Villarreal no tendrá "ninguna influencia" en el duelo ante el Oviedo.

"Aún queda mucho por delante. No estoy seguro de si tendré tiempo de ver ese partido", añadió Flick, quien desveló que el defensa Ronald Araujo "podría ser una opción como titular" este domingo, aunque matizó que "dependerá del estado físico".

Por otra parte, el técnico defendió al central Pau Cubarsí : "Tiene 19 años. En los últimos partidos ha jugado muchos minutos. Es normal que no juegue siempre al máximo nivel, pero aún tiene mucho potencial y trabajamos para que mejore. Para mí es uno de los mejores defensas de España".

Sobre la recuperación del centrocampista Pablo Páez Gavira 'Gavi', Flick detalló que está "mejorando mucho, tonificando y musculando", aunque remardó que "lo mejor para él es tener paciencia e ir paso a paso, sin precipitarse", sin querer concretar una fecha aproximada para su regreso.

Flick así mismo elogió al centrocampista Fermín López: "Siempre puede darle la vuelta a los partidos, le necesitamos a este nivel. A veces podría estar más tranquilo con la pelota, pero es su estilo, nunca sabes qué va a pasar. Tiene un gran dinamismo e intensidad, es peligroso cuando ataca al espacio. Es muy bueno delante de la portería, crea muchas oportunidades, pero también defiende y presiona mucho arriba".