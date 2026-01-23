Alisha Lehmann se muda de club y confirma nuevo romance: así es su nueva pareja

Alisha Lehmann, reconocida por su gran repercusión mediática, ha firmado un contrato de dos años con el Leicester City Women tras su etapa en el Como italiano.
Por su parte, Montel McKenzie, famoso por su participación en Love Island, ha revelado públicamente que está en una relación con Alisha Lehmann, a quien describió como “la futbolista más llamativa del mundo”.
Curiosamente, apenas un día antes se había difundido la noticia de que la suiza estaba vinculada sentimentalmente con Montel McKenzie, convirtiéndose en uno de los romances más comentados del momento.
La relación ya fue confirmada por ambos y no han dudado en presumir fotos en redes sociales.
Alisha Lehmann ahora jugará para el Leicester City. Regresa a Inglaterra donde fue feliz con el Aston Villa.
Al hacer público el romance el miércoles por la noche, Montel compartió un dulce homenaje de cumpleaños a su novia mientras compartía una serie de instantáneas.
Lenhamnn mientras era presentada como nueva jugadora del Leicester City.
En las instantáneas, se ve a la pareja disfrutando de un viaje bajo el sol a un lugar misterioso, luciendo enamorados mientras compartían un beso apasionado.
"Feliz cumpleaños, bebé", tituló Montel las instantáneas, en las que se podía ver a la pareja sonriéndose el uno al otro.
Montel, futbolista semiprofesional y miembro de Love Island All Stars, está saliendo con Alisha
Alisha Lehmann (26) es noticia estos días. La popular futbolista suiza acapara portadas.
Leicester City va a disfrutar del fútbol de Lehmann.
Alisha Lehman tuvo una relación con Douglas Luiz, también futbolista y al que muchos dicen que su nuevo novio se parece.
Recordemos que, anteriormente, la suiza mantuvo una relación con el centrocampista del Nottingham Douglas Luiz. Ambos quedaron en el recuerdo por sus actuaciones conjuntas en el Aston Villa, así como por el primer traspaso de la pareja a un mismo club, la Juventus, en 2024.