Barcelona cierra tres fichajes, Julián a la Premier y Vinícius agita el mercado

Así avanza el mercado de fichajes internacional, con el Barcelona cerrando tres incorporaciones, la Premier League atenta al futuro de Julián Álvarez y Arabia Saudí preparando movimientos de alto impacto.
Aston Villa ha alcanzado un acuerdo verbal con el Beşiktaş para el fichaje de Tammy Abraham.
James Garner ha asegurado su futuro con el Everton tras firmar un nuevo contrato que lo vincula con el club hasta junio de 2030.
El Tottenham Hotspur ha enviado hoy una oferta oficial al Liverpool para fichar a Andy Robertson. Las negociaciones están en marcha y el lateral escocés se muestra abierto a un cambio de aires
Lorenzo Lucca jugará en el Nottingham Forest, que ha cerrado su llegada en forma de cesión desde el Napoli por un coste de 1 millón de euros.
Yaser Asprilla está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Galatasaray.
El joven talento de 15 años, Ebrima Tunkara, ha renovado su contrato con el FC Barcelona.
El Chelsea ha realizado un primer contacto con la Juventus para explorar la posibilidad de fichar a Douglas Luiz. Los ‘blues’ solo contemplan una cesión simple, sin obligación de compra incluida en el acuerdo.
El Como está muy cerca de concretar el fichaje del central Andrés Cuenca, de 18 años, procedente del Barcelona. El acuerdo entre las partes ya es verbal y solo faltan los últimos detalles.
El Manchester United lleva tiempo trabajando internamente en la renovación de contrato de Kobbie Mainoo, considerado una pieza clave para el futuro del club.
Liam Rosenior ha minimizado los rumores sobre un posible regreso de Cole Palmer a Manchester: “He hablado con Cole y se le ve muy feliz aquí”, aseguró el entrenador.
Juventus y Fenerbahçe han retomado las conversaciones para definir los detalles del acuerdo por En Nesyri, que llegaría en una cesión inicial con una opción de compra incluida.
El Al Nassr ha cerrado el fichaje del prometedor futbolista iraquí Hayder Abdulkareem, procedente del Al Zawraa. El jugador ya ha superado con éxito el reconocimiento médico.
El FC Barcelona incorporará a Ajay Tavares, joven delantero o extremo inglés de la cantera del Norwich City. El futbolista ha sido internacional con Inglaterra sub-17 y se unirá a las categorías inferiores del club azulgrana.
El otro refuerzo del Barcelona será Hamza Abdelkarim. Según informa Mundo Deportivo, el club cerró todos los detalles del fichaje, que se hará oficial en los próximos días. El egipcio llegará por menos de 3 millones de euros, con variables que podrían elevar la cifra hasta 5 millones, y se incorporará al filial.
De acuerdo con el periodista Ben Jacobs, Arabia Saudí prepara un mercado de fichajes muy ambicioso en el verano de 2026. La liga saudí pretende realizar un golpe de efecto con hasta 50 fichajes de renombre, con nombres como Salah, Vinícius, Casemiro, Bruno Fernandes o Lewandowski en su radar.
Según diversos informes, el Chelsea sigue de cerca la situación de Julián Álvarez, ya que el delantero argentino estaría interesado en regresar a la Premier League.
El Bayern de Múnich analiza alternativas para reforzar la banda izquierda tras el rechazo de Yan Diomande. Internamente, el nombre de Cody Gakpo gana fuerza, con Max Eberl como gran defensor de su fichaje.
Por último, está confirmado que el Inter de Milán se reunió con los agentes de Emiliano “Dibu” Martínez en la ciudad italiana. El club ve al guardameta de 33 años como el relevo ideal de Yann Sommer para este verano, según informan medios italianos.