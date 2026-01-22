Barcelona sufre nuevo golpe: pierde otra vez a crack y confirman tiempo de baja

Barcelona, España.

Malas noticias. El Barcelona la sigue pasando mal con las lesiones y este jueves 22 de enero se ha confirmado la dura baja de una de sus figuras y pieza clave en el esquema de Hansi Flick.

Se trata del centrocampista Pedro González 'Pedri', quien dio el susto en República Checa tras salir de cambio en el duelo por la jornada 7 de la Champions League ante el Slavia Praga.

"Las pruebas realizadas esta mañana han confirmado que Pedri sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, que se hizo en el partido contra el Slavia de Praga", confirmó el club a través de un comunicado.

Ahí mismo, el club detalló el tiempo de baja del mediocampista y reveló que estará un mes fuera de la acción por su lesión muscular, por lo que se perderá varios partidos de la Liga Española, uno de Champions y otro de Copa del Rey.