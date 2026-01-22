Barcelona sufre nuevo golpe: pierde otra vez a crack y confirman tiempo de baja

Malas noticias. El Barcelona la sigue pasando mal con las lesiones y este jueves 22 de enero se ha confirmado la dura baja de una de sus figuras y pieza clave en el esquema de Hansi Flick.
Se trata del centrocampista Pedro González 'Pedri', quien dio el susto en República Checa tras salir de cambio en el duelo por la jornada 7 de la Champions League ante el Slavia Praga.
"Las pruebas realizadas esta mañana han confirmado que Pedri sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, que se hizo en el partido contra el Slavia de Praga", confirmó el club a través de un comunicado.
Ahí mismo, el club detalló el tiempo de baja del mediocampista y reveló que estará un mes fuera de la acción por su lesión muscular, por lo que se perderá varios partidos de la Liga Española, uno de Champions y otro de Copa del Rey.
El internacional español se retiró lesionado en el minuto 61 del partido de la Liga de Campeones que enfrentó el miércoles por la noche al Slavia de Praga y al Barça, y se sometió a pruebas médicas este jueves por la mañana.
Así pues, Pedri se perderá los partidos contra el Oviedo (25 de enero), el Copenhagen (28 de enero) en la Liga de Campeones, el Elche (31 de enero), el Albacete en la Copa del Rey (3 de febrero), el Mallorca (7 de febrero) y el Girona (fin de semana del 14 y 15 de febrero).
De este modo, el entrenador Hansi Flick perderá a un futbolista fundamental en el centro del campo y deberá afrontar el encuentro de la última jornada de la fase liga de la Liga de Campeones sin sus dos centrocampista titulares, pues el neerlandés Frenkie de Jong será baja por sanción.