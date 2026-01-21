Barcelona sufre lesión de figura y Flick queda en shock: tiempo de baja

El FC Barcelona vivió una noche muy fría en su partido de la Champions League en República Checa. El equipo azulgrana consiguió una apretada victoria (2-4) contra el Slavia Praga, resultado que les mantiene en la pelea por un boleto en el TOP-8.
Sin embargo, no todo es felicidad en el Barcelona. Durante el encuentro en el Fortuna Arena, el conjunto culé sufrió un duro golpe cuando uno de sus mejores futbolistas no pudo seguir jugando tras lesionarse.
El centrocampista Pedro González 'Pedri' fue sustituido en el minuto 61 del partido ante el Slavia Praga, de la séptima jornada de la fase liga de la Champions League, aquejado de una dolencia muscular.
El internacional español se dejó caer al césped con muestras de dolor en la pierna derecha y en su lugar ha entrado el mediapunta Dani Olmo, quien a los pocos minutos metió un golazo para darle la ventaja al Barça.
Pero lo que más llamó la atención al momento de confirmarse la lesión de Pedri, fue el gesto que hizo el entrenador alemán Hansi Flick cuando supo que su centrocampista estrella se había lesionado.
La transmisión de televisión del partido enfocó en primer lugar a Pedri, mientras se retiraba del campo de juego, y posteriormente al técnico alemán, que cerró sus ojos y se tiró hacia atrás en un claro gesto de lamento y preocupación.
¿Qué tiene Pedri? ¿Cuánto tiempo estará fuera?
Pedri ya se ha visto obligado a parar por lesión en dos ocasiones esta temporada. El futbolista ya sufrió una rotura del bíceps femoral a finales de octubre y, antes del parón navideño (se perdió cinco partidos), y unas molestias musculares le impidieron jugar contra el Villarreal, en duelo correspondiente a la Liga Española.
El centrocampista canario, titular indiscutible en el planteamiento de Hansi Flick, se someterá a pruebas este jueves en Barcelona para evaluar el alcance exacto de la dolencia en los isquiotibiales de la pierna derecha.
En el programa El Chiringuito de Jugones informaron que a Pedri en la primera exploración que le ha hecho el FC Barcelona se le ha detectado "una rotura pequeña" y el tiempo que podría estar alejado de las canchas sería entre "4 y 5 semanas".
Tras la consumación del triunfo, Hansi Flick fue consultado en zona mixta por la situación de Pedri y eligió ser precavido: "No lo sé. Tiene problemas en el isquio, ya veremos".
Por su parte, Fermín López se notó más preocupado: "Muy duro que Pedri pueda estar lesionado, ojalá que no. Si lo está, que sea por poco, porque lo necesitamos para el equipo".
En la última jornada de la Champions League, el Barcelona tendrá que recibir al Copenhague y está obligado a sumar para no quedarse en la zona de playoffs. El Barça también tienen duelos claves por LaLiga y los cuartos de final de la Copa del Rey.