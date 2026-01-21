Tabla posiciones Champions League: Barcelona sigue afuera y Bayern desplaza al Real Madrid

El FC Barcelona se impuso este miércoles en condición de visitante 2-4 contra el Slavia Praga, en la séptima jornada de la fase liga de la UEFA Champions League, en la que el Bayern Múnich no falló y aseguró su presencia en octavos de final.

Se llevó un susto el Barça en República Checa, donde el Slavia se adelantó con gol de Vasil Kusej, remontaron los azulgranas con doblete de Fermín López y antes del descanso lo emparejó el equipo de Praga con autogol de Robert Lewandowski.

En la segunda parte, Dani Olmo se despachó con un tremendo golazo y Lewandowski se reivindicó para sellar la cuarta victoria del cuadro de Hansi Flick en esta temporada de la Champions League.

Barcelona, pese al triunfo, sigue afuera del TOP-8 que da acceso directo a octavos de final. Los culés son novenos con 13 puntos, los mismos que tienen PSG, Newcastle y Chelsea, equipos con mejor diferencia de goles. También tienen 13 unidades Sporting Lisboa, Manchester City, Atlético de Madrid y Atalanta.