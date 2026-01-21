Susto del Barcelona vs Praga, crack preocupa y polémica del VAR; ¿y Yamal?

El Barcelona venció por 2-4 al Slavia Praga en la jornada 7 de la Champions League y estas fueron las mejores imágenes.
Este fue el 11 titular del Barcelona ante el Praga: los azulgranas contaron con la baja de Lamine Yamal.
El juvenil jugador fue el gran ausente para este encuentro por acumulación de tarjetas amarillas.
El Barcelona recibió un duro golpe en los primeros minutos y pasó lo inesperado: el cuadro local se puso adelante en el marcador y sorprendió a los de Hansi Flick.
El primero de la noche llegó gracias a Kusej, quien en acción trabada en el área chica, logró encajar el 1-0 del Slavia Praga ante el Barcelona por la jornada 7 de la Champions.
El jugador checo lo festejó con todo, y no era para menos, le estaba dando la ilusión a su equipo en la penúltima jornada de la fase de liga de la Champions.
Así fue la acción del Slavia Praga en un desastre defensivo del Barcelona para el 1-0 en su contra.
El Barcelona reaccionó pasado los minutos y por medio de Fermín López consiguió el empate con un golazo. Raphinha hizo una genialidad.
El juvenil definió con categoría y con su golazo puso el 1-1 del Barcelona ante la sorpresa que le dio el Braga en el inicio del partido en Champions.
Y justo antes del descanso Fermín López volvió a aparecer con un golazo desde fuera del área para remontarle al Praga.
Fermín disparó desde fuera del área y encajó el 2-1 del Barcelona. Pero la alegría terminó rápido, ya que poco después se vino el empate de los locales.
El festejo del juvenil con Hansi Flick: la emoción del jugador azulgrana fue clara y selló su doblete antes de finalizar el descanso.
Pero el festejo duró poco. Tras un tiro de esquina, Lewandowski terminó desviando el centro y para mala suerte del polaco, significó el 2-2 antes de finalizar con el primer tiempo del partido.
Así fue el disparo que desvió Robert Lewandowski que significó el 2-2 en el partido. El Sporting Praga estaba dando la sorpresa.
La reacción del delantero polaco al ser protagonista en el segundo gol de los locales.
¡Fue una enorme fiesta! Así se vivió el partido en Praga, donde terminaron disfrutando de seis grandes goles.
En el minuto 50, Frenkie de Jong anotó, pero el tanto fue anulado. Este fue el fuera de juego por el que el gol no sumó a la cuenta de los azulgranas y que generó indignación en redes.
Diez minutos más tarde, Pedri generó preocupación al salir de cambio por lesión y en su lugar terminó ingresando Dani Olmo.
El internacional español se dejó caer al césped con muestras de dolor en la pierna derecha y en su lugar ha entrado el mediapunta Dani Olmo.
Esta temporada, Pedri ya sufrió una rotura del bíceps femoral a finales de octubre y, antes del parón navideño, unas molestias musculares le impidieron jugar contra el Villarreal, en partido correspondiente a LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español).
Poco le bastó a Olmo para destaparse con un golazo. El español tomó el balón y soltó un bombazo que se fue al ángulo
Fermín López no lo podía creer y así reaccionó en el festejo con Dani Olmo. ¡Fue una verdadera joya para el 2-3!
Y en el 70, Lewandowski hacía el cuarto, en línea de gol, tras domar un centro de Rashford.
El polaco se reivindicó después de su autogol antes del descanso y así festejó el cuarto y último gol del Barcelona en Praga.
El Barcelona alcanzó los 13 puntos tras 7 jornadas y se coloca en el noveno lugar de la tabla en Champions League. Por su parte, el Braga se quedó sin opciones de avanzar a los playoffs; se encuentran en el puesto 34 con 3 puntos