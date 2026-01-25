Personalidades captadas en el traspaso de mando de Juan Diego Zelaya

El traspaso de mando municipal de Juan Diego Zelaya se realizó con invitados especiales y fuerte resguardo de las autoridades. Estas son las imágenes de las personalidades captadas.
El traspaso de mando de Juan Diego Zelaya ocurrió en un ambiente de alta seguridad, con presencia de elementos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, quienes han establecido anillos de resguardo en los alrededores del Museo para la Identidad Nacional (MIN).
El exalcalde del Distrito Central, Ricardo Álvarez, y su esposa fueron captados en la ceremonia.
El expresidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, asistió al traspaso de mando de Juan Diego Zelaya.
El presidente electo de Honduras, Nasry Tito Asfura, fue captado en el traspaso de mando de Juan Diego Zelaya. Al ser entrevistado, dijo que tiene un plan para destrabar la mora quirúrgica en hospitales públicos del país.
Aníbal Ehrler y su esposa también acudieron al traspaso de mando municipal.
El diputado nacionalista Antonio Rivera Callejas fue captado muy sonriente.
También el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, acudió a la ceremonia realizada en el MIN.
Momento cuando realizaban una oración previo a la juramentación de Juan Diego, alcalde del Distrito Central.
Momento cuando Juan Diego Zelaya y su esposa sellan su juramentación con un tierno beso ante el aplauso del público.