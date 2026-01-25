  1. Inicio
Personalidades captadas en el traspaso de mando de Juan Diego Zelaya

A la ceremonia asistieron diputados propietarios y suplentes, así como designados presidenciales

Personalidades captadas en el traspaso de mando de Juan Diego Zelaya
1 de 11

El traspaso de mando municipal de Juan Diego Zelaya se realizó con invitados especiales y fuerte resguardo de las autoridades. Estas son las imágenes de las personalidades captadas.

 Fotos: David Romero y Linda Käsbohrer
Personalidades captadas en el traspaso de mando de Juan Diego Zelaya
2 de 11

El traspaso de mando de Juan Diego Zelaya ocurrió en un ambiente de alta seguridad, con presencia de elementos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, quienes han establecido anillos de resguardo en los alrededores del Museo para la Identidad Nacional (MIN).

Fotos: David Romero y Linda Käsbohrer
Personalidades captadas en el traspaso de mando de Juan Diego Zelaya
3 de 11

El exalcalde del Distrito Central, Ricardo Álvarez, y su esposa fueron captados en la ceremonia.

 Fotos: David Romero y Linda Käsbohrer
Personalidades captadas en el traspaso de mando de Juan Diego Zelaya
4 de 11

El expresidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, asistió al traspaso de mando de Juan Diego Zelaya.

 Fotos: David Romero y Linda Käsbohrer
Personalidades captadas en el traspaso de mando de Juan Diego Zelaya
5 de 11

El presidente electo de Honduras, Nasry Tito Asfura, fue captado en el traspaso de mando de Juan Diego Zelaya. Al ser entrevistado, dijo que tiene un plan para destrabar la mora quirúrgica en hospitales públicos del país.

 Fotos: David Romero y Linda Käsbohrer
Personalidades captadas en el traspaso de mando de Juan Diego Zelaya
6 de 11

Aníbal Ehrler y su esposa también acudieron al traspaso de mando municipal.

 Fotos: David Romero y Linda Käsbohrer
Personalidades captadas en el traspaso de mando de Juan Diego Zelaya
7 de 11

El diputado nacionalista Antonio Rivera Callejas fue captado muy sonriente.

 Fotos: David Romero y Linda Käsbohrer
Personalidades captadas en el traspaso de mando de Juan Diego Zelaya
8 de 11

También el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, acudió a la ceremonia realizada en el MIN.

 Fotos: David Romero y Linda Käsbohrer
Personalidades captadas en el traspaso de mando de Juan Diego Zelaya
9 de 11

Momento cuando realizaban una oración previo a la juramentación de Juan Diego, alcalde del Distrito Central.

 Fotos: David Romero y Linda Käsbohrer
Personalidades captadas en el traspaso de mando de Juan Diego Zelaya
10 de 11

Momento cuando Juan Diego Zelaya y su esposa sellan su juramentación con un tierno beso ante el aplauso del público.

 Fotos: David Romero y Linda Käsbohrer
Personalidades captadas en el traspaso de mando de Juan Diego Zelaya
11 de 11
