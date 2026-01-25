Mireya Agüero será la nueva canciller de Honduras, confirma Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras

El presidente electo de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, quien asumirá el poder el próximo martes, confirmó este domingo que la nueva canciller del país será Mireya Agüero, una diplomática de carrera que ya ha desempeñado ese cargo con anterioridad.

El anuncio lo hizo Asfura previo a la toma de posesión del nuevo alcalde de Tegucigalpa, Juan Diego Zelaya, en un acto celebrado en el Museo de la Identidad Nacional (MIN), en la capital hondureña.

El próximo mandatario también adelantó otros nombramientos clave de su Gabinete de Gobierno, entre ellos Juan Carlos Sierra como secretario de la Presidencia; Emilio Hernández al frente de la Secretaría de Finanzas, y Luis Castro como su secretario privado.

A la ceremonia de juramentación del nuevo alcalde capitalino y de los concejales municipales asistieron además el nuevo presidente del Parlamento, Tomás Zambrano, y el expresidente hondureño Porfirio Lobo, entre otros invitados.