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Joven mata a machetazos a un hombre de la tercera edad que dormía en un campo de fútbol en Comayagua

Según los informes preliminares, la víctima —quien aún no ha sido identificada— se encontraba en estado de ebriedad y habría amenazado de muerte al joven

Joven mata a machetazos a un hombre de la tercera edad que dormía en un campo de fútbol en Comayagua

El suceso violento ocurrió ayer en horas de la noche. Imagen referencial de archivo.
Comayagua

Un hombre de la tercera edad murió a machetazos la noche del miércoles en la aldea Los Cablotes, municipio de Las Lajas, Comayagua.

De acuerdo con informes preliminares, la víctima —quien aún no ha sido identificada— se encontraba en estado de ebriedad y comenzó una discusión con un menor de 17 años, a quien habría amenazado de muerte.

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Tras el incidente, el joven se retiró a su vivienda, pero regresó poco después y esperó a que el hombre se durmiera bajo un árbol en un campo de fútbol para atacarlo a machetazos hasta quitarle la vida.

Horas después del suceso, el cadáver fue trasladado a la morgue de Tegucigalpa, donde, tras los trámites legales correspondientes, será entregado a sus familiares.

Por su parte, las autoridades no han brindado detalles sobre el agresor, aunque se prevé que ejecuten operativos e investigaciones en la zona para dar con su paradero.

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Redacción La Prensa
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