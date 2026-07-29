Capturan a hombre por el delito de homicidio imprudente en Ocotepeque

Los agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) llevaron a cabo la detención de un hombre señalado por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio imprudente, en la colonia Los Maestros, ubicada en el departamento de Ocotepeque.
La aprehensión fue realizada por medio de una orden de captura emitido por el Juzgado de Ejecución Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, el cual ordenaba la captura del sospechoso por su presunta vinculación con el delito de homicidio imprudente.
Según las investigaciones, el incidente tuvo lugar durante la madrugada del 13 de abril de 2017. Las diligencias establecen que el imputado se desplazaba por la carretera CA-13, a la altura de la aldea El Jute, en el municipio de El Progreso, Yoro, conduciendo presuntamente a una velocidad superior a la permitida y bajo los efectos de bebidas alcohólicas.
Las indagaciones señalan que el conductor habría perdido el control del vehículo, lo que ocasionó que este abandonara la calzada e impactara contra un árbol. A raíz del fuerte choque, falleció el acompañante, identificado como Javier Enrique Núñez Garay.
Además de la pena principal, la resolución judicial contempló la suspensión de la licencia para conducir vehículos automotores, como una sanción complementaria impuesta al procesado por su responsabilidad en este caso.
Tras concluir el procedimiento policial, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Ejecución Penal correspondiente, autoridad que dará seguimiento a las actuaciones legales necesarias para hacer efectiva la condena dictada en su contra.