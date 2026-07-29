Capturan a hombre por el delito de homicidio imprudente en Ocotepeque

Ocotepeque, Honduras

Los agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) llevaron a cabo la detención de un hombre señalado por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio imprudente, en la colonia Los Maestros, ubicada en el departamento de Ocotepeque.

La aprehensión fue realizada por medio de una orden de captura emitido por el Juzgado de Ejecución Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, el cual ordenaba la captura del sospechoso por su presunta vinculación con el delito de homicidio imprudente.

Según las investigaciones, el incidente tuvo lugar durante la madrugada del 13 de abril de 2017. Las diligencias establecen que el imputado se desplazaba por la carretera CA-13, a la altura de la aldea El Jute, en el municipio de El Progreso, Yoro, conduciendo presuntamente a una velocidad superior a la permitida y bajo los efectos de bebidas alcohólicas.